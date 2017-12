Nové knihy

Branislav Chovan: Na krížnych cestách svätého Urbana, Sára Navarová: Rozvod

4. mar 2012 o 17:00 Alexander Balogh

Branislav Chovan: Na krížnych cestách svätého Urbánka

vyd. TelMI

Možno to neboli vždy udalosti, ktoré určovali chod dejín, pripúšťa autor netradične poňatých dejín malokarpatských dedín a mestečiek, ale je dobré o nich vedieť. Napríklad o tom, ako napoleonské vojská síce stihli vyhodiť do vzduchu Pajštún, ale nevšimli si bohaté ložiská pyritu na okolí, a tak v polovici 19. storočia vznikla v Cajle prvá fabrika na síru v celom Uhorsku. Podobných odhalených tajomstiev ponúkajú Pezinok, Limbach a desiatka ďalších obcí tohto regiónu neúrekom.

Sára Navarová: Rozvod

vyd. Ikar

Kniha vychádza v edícii Príbehy z kabelky, čo, samozrejme, (takmer?) vylučuje, že by autorom mohol byť muž. Ba čo viac, akosi to naznačuje, kto je cieľovou čitateľskou skupinou. Na druhej strane však nemusí byť ani pre mužov nezaujímavé dozvedieť sa niečo o rozvode z pohľadu ženy. A hoci muži u ženských autoriek zväčša ťahajú za kratší povraz, autorka v tomto prípade sympaticky avizuje, že jej hrdinka Denisa sa vydala za človeka, ktorého príliš nemilovala. Či to bude stačiť na spravodlivé zodpovedanie tradičnej otázky kto bol na vine? Čítajte.