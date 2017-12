Čo čítame

Thomas Bernhard: Události a jiné prózy.

4. mar 2012 o 17:02 Alexander Balogh

Je asi symbolické, že poviedka, v ktorej Thomas Bernhard opisuje, s akým pôžitkom sledoval úžasné divadlo, keď celé „odporné Rakúsko so všetkými sprostými s ničomnými ľuďmi“ vzplanulo a úplne zhorelo, tvorí záver knihy Události a jiné prózy.

Jeho nelichotivý názor o svojej vlasti je totiž všeobecne známy, no keďže ide o texty z raného Bernhardovho obdobia, je možno prekvapivé, že táto averzia sa zjavila už v autorovej mladosti. Uvedená poviedka patrí do druhej časti knihy, kde sa spisovateľ v „iných prózach“ predstavuje už v plnej rozprávačskej sile neskoršej zrelej tvorby.

Úvodné „udalosti“ sú, naopak, postavené na stručnosti, sú to často desivé a v podstate nelogické správy, no Bernhard akoby sa pýtal: A prečo by sa to nemalo stať aj vám?