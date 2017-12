Radio_Head Awards: polovičné nadšenie

Vždy môže byť všeličo inak, ale je lepšie, že sa niečo deje, ako keď sa nedeje nič. Tak sa dá zhrnúť štvrtý ročník cien Rádia_FM, ktoré odvysielala v nedeľu v noci v priamom prenose Dvojka.

4. mar 2012 o 21:42 Oliver Rehák

Denník SME je jedným z partnerov Radio_Head Awards a jeho redaktor osobne pozná viacerých hudobníkov, ktorí tu vystupovali, aj ľudí z rádia a sám odovzdával jednu z cien. Takže tento text by mal byť takzvane zaujatý. Ale nebude.

Ceny Rádia_FM a spriatelených médií majú za sebou štvrtý ročník. Nedeľňajší večer v bratislavskom MMC klube ukázal viacero zaujímavých vecí.

Doposiaľ najpestrejšia hudba

Najskôr plusy. Je samozrejme fajn, že sa raz za rok stretne hudobná scéna, rozdá si ceny a zahrá si. Väčšinou sa nešťastne nazýva alternatívna, aby sa dal pochopiť rozdiel oproti Slávikom, no v skutočnosti napríklad v Anglicku sú kapely, aké hráva u nás efemko, považované za popový či rockový (alebo keď chcete indierockový) mainstream.

Je dobre, že tento rok pribudli štyri samostatné žánrové kategórie - elektronika, hard & heavy, hip hop a world music. Práve v žánroch boli víťazi asi najjednoznačnejšie prijatí a aj vďaka nim znela na "rádiohlavách" doposiaľ najpestrejšia hudba.

A práve samotná hudba dopadla najlepšie. Aby sa stihlo predviesť čo najviac muzikantov, vznikajú rôzne špeciálne spojenia. To sa deje bežne a všade, vrátane Grammy.

Oživením boli metaloví Čad, mladí experimentátori s elektronikou Pjoni & Ink Midget, aj Korben Dallas. Niektoré inak nepravdepodobné zostavy vyšli super (pesnička kapely Tu v dome bola síce napísaná pre hosťujúcich rapperov Beneho s Lyrikom, ale naživo jej pomohla aj polovica skupiny Noisecut), niektoré mali väčší potenciál než ukázali (záverečná zostava známych mien, ktorú dal dokopy basgitarista Kamil Grebeň sa možno mohla pohrať s nejakou inou pesničkou víťazov hlavnej kategórie Noisecut).

Rozhlas 90, televízia 10

Dalo by sa diskutovať aj o niektorých víťazoch, ale to je v poriadku, čo sa nepáči jednému, iných nadchne.

Problém týchto cien je niečo úplne iné. Je to akcia pár ľudí z rádia, ktorí si ju vymysleli a snažia sa držať pri živote s maximálnym nasadením no minimálnym rozpočtom. No zvaliť to iba na peniaze, je chyba.

Televízia to celé zviazala. Z pôvodne neformálneho večierka urobila pokus o "profesionálnu" šou s minimálnym vkladom.

Z vlaňajšej premiéry priameho prenosu sa nepoučila a dopadlo to horšie. Potvrdilo sa, že čo funguje v éteri, na obrazovke nemusí.

V tej chvíli sa z nadšenia malého tímu stáva produkčný amaterizmus, z ležérneho a ironického štýlu moderátorov nepripravenosť (aj keď koeficient nasadenia dvojice Baláž & Hubinák poznáme aj väčší).

Akcii by veľmi pomohol prepracovanejší scenár a dôkladnejšia príprava. Teda príprava spoločná - televízáci by nemali skončiť iba pri dodaní techniky a ľudí na priamy prenos a najväčšej starosti o to, aby účinkujúci náhodou nepoužili nejakú reklamu, politické narážky či vulgarizmus.

Slávik bol samozrejme oveľa väčší úlet so scenárom, ktorý viackrát evokoval stužkovú. Len na tej obrazovke lepšie vyzeral, čo zase pri pätnásťnásobne väčšom rozpočte nie je problém.

Ľudia z rádia by mali trochu zauvažovať nad skrátením večera (dve hodiny sú zbytočne veľa) a dotiahnuť niektoré nápady vrátane pravidiel (ktoré sú najčudnejšie v kategórii koncertná kapela roka, kde bol víťaz v poriadku, ale zoznam finalistov mal vyzerať inak).

Ale predovšetkým vedenie televízie by si malo povedať, čo vlastne od Radio_Head Awards chce a čo pre ne vie urobiť. Zatiaľ toho veľa tejto súťaži nedalo.

Robiť ju štýlom "Nejako to pripravte a potom prídeme my" sa nedá. Ale nerobiť ju vôbec by bolo ešte väčšou chybou.