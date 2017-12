Aktuálne výstavy

5. mar 2012

Arabský cyklus Jozefa Jankoviča

V bratislavskej Roman Fecik Gallery na Zámočníckej ulici 8 je od utorka do 13. marca výstava Jozefa Jankoviča Arabský cyklus (na snímke). Kurátorom je Richard Gregor.

Vlasta Žáková

Výstavu Vlasty Žákovej The Second Door otvoria utork o 18.00 h v bratislavskej galérii Soda. Výstava potrvá do 30. marca.

Martin Piaček: Hanba i Hrd

V galérii Plusmínusnula na Mydlárskej ulici v Žiline je utorok o 17.00 h vernisáž výstavy Martina Piačeka Hanba i Hrd (Shame and Pride). Výstavu, ktorá potrvá do 6. apríla, otvoria autor a Kamil Mihalov.

Priestor identity Ilony Németh v Košiciach

Výstavu Ilony Németh nazvanú Priestor identity otvoria utorok o 17.00 h vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Kurátorom je Vladimír Beskid, výstava potrvá do 15. apríla.

Nebo, peklo, maľovanie

V bratislavskej K­Gallery na Ventúrskej ulici je utorok o 17.00 h vernisáž výstavy Tibora Majlátha Nebo, peklo, maľovanie.