Pozvánky

Vitaj na planéte 220, Maľba z východného Slovenska, Laco Teren a Táňa Hojčová, Maľba dovnútra, Kufor na sny Dušana Dušeka

6. mar 2012 o 16:38 (kul)

Vitaj na planéte 220

V Satelite – výstavnom a informačnom bode Slovenského centra dizajnu na Dobrovičovej ulici 3 v Bratislave otvoria dnes o 18.00 h výstavu Miše Chmelíčkovej Vitaj na planéte 220. Potrvá do 8. apríla. Výstavu vedie Maroš Schmidt.

Maľba z východného Slovenska

Dnes o 17.00 h je v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici vernisáž výstavy Maliarstvo 19. a prvej tretiny 20. storočia na východnom Slovensku. Kurátorkou expozície zo zbierky Východoslovenskej galérie je Helena Němcová, výstava potrvá do 13. mája.

Laco Teren a Táňa Hojčová

Výstavu obrazov a sôch Laca Terena a fotografií Táne Hojčovej We’re all together for the first time again otvoria vo štvrtok o 18.00 h v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Na vernisáži vystúpia Jiří Olič a Frank Winter. Výstava potrvá do 5. apríla.



Maľba dovnútra

V Turčianskej galérii v Martine je vo štvrtok o 17.00 h otvorenie výstavy Maľba dovnútra. Kurátorkou je Lucia Miklošková, výstava potrvá do 13. mája.

Kufor na sny Dušana Dušeka

Prezentácia knihy Dušana Dušeka Kufor na sny bude vo štvrtok o 19.00 h v bratislavskom Artfore na Kozej ulici. Knihu uvedie Viktor Suchý.