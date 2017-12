Byť klonom nie je hanba. Hudobné revivaly.

8. mar 2012 o 0:00 Miloš Krekovič

Chcete naživo vidieť Nirvanu, Johnnyho Casha, Beatles či ABBU? Nie je problém. Aj na Slovensku hrajú desiatky kapiel, ktoré napodobňujú svoje idoly, pričom vyzerajú a znejú ako originál. Niekedy dokonca aj lepšie.

Na pódiu má roztrhané rifle, rozťahaný pásikavý sveter a na hmatník elektrickej gitary nedovidí cez clonu svetlých vlasov. Na pohľad ako stvoriteľ legendárnej Nirvany Kurt Cobain.

So svojou kapelou Nirvana Revival Band odohral Laco Jakubčiak asi päťsto koncertov – oveľa viac nestihla ani skutočná Nirvana do smrti frontmana. Na rozdiel od neho však rodák zo Sečoviec neplánuje samovraždu ani nie je na drogách. Naopak, vyštudovaný lekár - psychiater ľuďom pomáha a rockerom sa stáva po zmene v psychiatrickej nemocnici v Michalovciach.

Otázku, či hudobné revivaly netvoria prevažne zúfalci, neschopní vlastných pesničiek, čo iba kopírujú iných, tridsiatnik už počul mnohokrát.

„Iste, každý chce hrať vlastné veci. Problém je v tom, že mladým kapelám prostredie u nás príliš nepraje,“ hovorí spevák a gitarista Laco. „Mnohí preto volia revival ako možnosť hrať hudbu, ktorú máte radi a pritom občas na koncertoch prezentovať vlastnú tvorbu.“

Dva v jednom. Revival, ktorý kombinuje Metallicu s Beatles:

Vyberte si klon

Ak vám stačí kópia a oželiete originál, koncertné vyžitie hneď nadobúda farebnejšie odtiene. Len fanúšik Beatles má v Česku a na Slovensku na výber z imitátorov liverpoolskej štvorice – okrem známych The Backwards aj Beatles Convention, The Chrobáci, Brouci Band, či akustický Beatles Revival Band.

Český Elvis Presley Vláďa Lichnovský ponúka príjazd v Cadillacu, ktorým znásobí atmosféru na vašom večierku, kým projekt ABBA The Concert nechá iba na vás, či si objednáte kópiu koncertu vo Wembley z roku 1979, alebo si vytvoríte vlastný playlist z produkcie slávnej švédskej štvorice.

A hoci má revival povesť prízemnej hudobnej ligy, určite ušetrí peniaze. Kým aktuálne ohlásený koncert Guns N´Roses vychádza na desiatky eur, minulý mesiac v Bratislave koncertoval domáci revival Guns N´Roses Tribute za zlomok ceny - spolu s východniarskou Nirvanou a imitátormi Kiss z Maďarska.

Nirvana Revival Band:

Ako ušetriť

Je to vlastne prirodzené. Originál je často nedostupný, po smrti, alebo sa nachádza za zenitom kariéry a na koncerte za veľa nestojí. Tu je priestor pre klon, čo má okrem ceny mnohé ďalšie výhody.

Kópia býva spoľahlivá. Vždy dorazí na koncert, nehrozí, že sa v zákulisí predávkuje drogami a z kariéry idolu kopíruje tvorivé vrcholy, teda len to najlepšie. Spravidla ani netrpí hviezdnymi maniermi – iba že by aj tie vedela presvedčivo imitovať.

Projekt ABBA The Show, ktorý koncertoval aj u nás, je podľa ich vlastných slov „najautentickejšia ABBA súčasnosti“

Nirvana Revival

Nirvana Revival Band už tretí rok obieha kluby od hlavného mesta po Humenné. Svetlá parochňa a biely chirurgický plášť (ten si Cobain obliekol na pamätnom vystúpení v roku 1992) dodávajú spevákovi presvedčivosť a trojica má v ponuke divoku šou i unplugged verziu pre komornejšie večierky.

Vtipné klony



Kopírovanie vraj zabíja hudbu, imitátorov však nestíhajú. Hviezdy a nahrávacie firmy sú rady, ak ich kópie propagujú. No nie vždy to platí. Nesmiete byť príliš originálni. Vydavteľ Sony Music nestrávil coververzie kapely Beatallica ktoré kombinujú skladby Beatles a zvuk Metallicy. Spor s vlastníkom práv k nahrávkam Beatles urovnával bubeník Metallicy Lars Ulrich, ktorý Beatallice drží palce.





ktoré kombinujú skladby Beatles a zvuk Metallicy. Spor s vlastníkom práv k nahrávkam Beatles urovnával bubeník Metallicy Lars Ulrich, ktorý Beatallice drží palce. V roku 2009 americký hudobník Jon Bon Jovi pre autorské práva žaloval klon Blond Jovi , ktorý tvoria ženy. Podobne bol v roku 2004 stopnutý album skupiny Beastles , ktorý v hudobných kolážach (mash-up) mixuje Beatles a rapperov Beastie Boys.





, ktorý tvoria ženy. Podobne bol v roku 2004 stopnutý album skupiny , ktorý v hudobných kolážach (mash-up) mixuje Beatles a rapperov Beastie Boys. Bežní sú imitátori, čo k legendám pristupujú s nadhľadom. Nájdete Dread Zeppelin (hardrocková klasiky v štýle reggae) či Zombeatles a ich vtipné beatlesovky v hororovej zombie verzii (na YouTube odporúčame Hard Day’s Night Of The Living Dead).





(hardrocková klasiky v štýle reggae) či a ich vtipné beatlesovky v hororovej zombie verzii (na YouTube odporúčame Hard Day’s Night Of The Living Dead). V obľube sú ženské vydania mužských vzorov a naopak – klony Lez Zeppelin, Iron Maidens, AC/DShe tvoria samé ženy, kým kapela Mandonna s repertoárom speváčky Madonny funguje v čisto mužskej zostave. FOTO - LEZ ZEPPELIN

Po lekárskej fakulte žil Laco Jakubčiak rok v Kanade a štyri roky v USA, prebratý repertoár hrával po kluboch v New Jersey a Pensylvánii. Po návrate s kamarátmi rozmýšľali, ako sa venovať hudbe na domácej scéne, ktorá prežíva bez podpory komerčných rádií a veľkých vydavateľov. Voľba padla na revival a kapelu Nirvana. K tej totiž majú srdcový vzťah.

„Sám sa čudujem revivalom existujúcich skupín,“ hovorí Laco, ktorý chcel prísť s niečím špeciálnym. „Načo napodobňovať kapelu, čo bežne koncertuje a vy ich môžete užiť naživo? My sme stavili na skupinu, čo nikdy nevystúpi v pôvodnej zostave. To je pre mňa revival, oživenie mŕtvej legendy.“

Laco jediný má v kapele má pevné zamestnanie, spoluhráčov živí hudba. No spoločne sa zatiaľ nevzdávajú plánov na vlastnú muzikantskú kariéru.

„Najbližšie chceme nahrávať vlastné pesničky, niektoré hrávame na koncertoch. Pokračujeme v projekte VIP, ktorý som založil s gitaristom Mišom Kovalčíkom. Predvlani sme sa dostali do finále Eurovízie, teraz sme dali na YouTube novinku Cirkus,“ vraví tridsaťsedemročný hudobník.

Vzdialené hviezdy

Tradičné vysvetlenie znie, že revivaly vznikajú z nedostatku, najmä v krajinách, kam hviezdy málokedy zavítajú na turné. Vtedy si nápodobu vypýta publikum hladné po živých koncertoch legiend.

Pre odľahlú polohu je rajom revivalom už celé desaťročia Austrália – príkladmi sú klon kapely ABBA Björn Again či projekt Australian Pink Floyd, známy aj u nás. Na druhej strane, mnohí sa rozhodnú imitovať domáce, nie zahraničné vzory. Napriek tomu, že tie sú blízke a dostupné.

Elán je späť

„Elán je Elán. Keď hráme koncert, ľudia nás nechcú pustiť z pódia ako Ráža alebo Patejdla,“ hovorí Vlastimil Baran z kapely Elán Revival Bratislava.

V repertoári majú tridsať elánovských hitov, s ktorými utiahnu dve hodiny programu a hoci vznikli iba vlani, ponúk im pribúda. Rážov dvojník počúva Elán od štrnástich rokov až dodnes – pri práci, pri jedle, v aute, kdekoľvek.

„Najprv som spieval rôzne cover verzie v jednom napoly playbackovom projekte, ale stále mi chýbali živé nástroje. Tak som playbacky opustil a teraz hrávame iba živé koncerty,“ spomína spevák a gitarista. „A pritom som však zistil, že najviac si ľudia pýtajú Elán. Skúsil som to, vyšlo to.“

Baran má za sebou hodiny aj u známej hlasovej pedagogičky Aleny Čermákovej, spoluhráči sú vyštudovaní konzervatoristi, hudba ich živí vo viacerých projektoch. Ako vraví Baran, originálny Elán vie o ich existencii, ale inak ich zatiaľ nekontaktovali. „Možno raz príde ten deň. Azda sú radi, že ich propagujeme,“ krčí ramenami Baran s tým, že si raz s jedným z členov Elánu telefonoval a ten mu odporúčal pokračovať.

Festival klonov

V zahraničí sú revivaly na vzostupe. Zďaleka nejde o klony Elvisa Presleyho, ktorých len Japonci poznajú päť stoviek. A takisto neplatí, že väčšinu prevádzkujú šialenci posadnutí idolmi. Pocta známej kapele (tribute act) je rozvinutým a sprofesionalizovaným odvetvím hudobného biznisu. Svetom o sebe.

Najväčší európsky festival revivalov Glastonbudget (podľa slávnejšej akcie Glastonbury) trvá tri dni a do Anglicka láka na kapely s čudesnými názvami: Pearl Jammer, Police Academy, Kinx. Oživené legendy zapadajú do trendu po roku 2000, ktorým je posadnutosť minulosťou a retroštýlmi, ako píše Simon Reynolds v bestselleri Retromania.

Klony tiež ťažia z úpadku významu nahrávok. Kopírovanie azda zabíja hudbu, ale stále je čosi, čo neskopírujú piráti ani internet – živý koncert tu a teraz.

Backwards vznikli v roku 1996 v Košiciach a v roku 1998 zvíťazili na newyorskom Beatlefeste

Splnený sen

Dobre to vystihol hudobník z ktorejsi revivalovej kapely na festivale Glastonbudget. Pre BBC povedal: „Ak chcete hrať na veľkých pódiách pred obrovským davom, ktorý vás oslavuje, toto je tá správna cesta. No len čo z pódia zídete, už vás nikto nepozná. To je, samozrejme, sklamanie.“

Našťastie vždy je tu nádej a pozitívne príklady. Niektoré klony to vytrvalosťou dotiahli vysoko, až do prvej ligy. Keď Oasis v roku 2009 zrušili parížsky koncert, pozvaní náhradníci No Way Sis zahrali ich coververzie.

Ešte lepšie pochodil neznámy Dave Brock. Spevák, čo dvadsať rokov so skupinou The Doors Tribute Band imitoval Jima Morrisona, vlani dostal ponuku, ktorá sa neodmieta. Do kapely ho pozvali členovia pôvodných Doors, s ktorými dnes spieva. Tomu sa hovorí splnený sen.

Revival hrá na istotu Pop music je nemilosrdné konkurenčné prostredie. Revival pomáha prežiť.

Aký je rozdiel medzi pekárom a hudobníkom? Kým obidvaja vykonajú rovnako poctivú prácu, pekárovi sa nestane, že jediným bochníkom zasýti milióny zákazníkov ako svetoznámy interpret, či autor bestselleru publikum na celom svete. A opačne – hudobník nemusí nahrávať album vždy, keď ho chceme počúvať, pekár však pečie pre každého zákazníka. Aký je rozdiel medzi pekárom a hudobníkom? Kým obidvaja vykonajú rovnako poctivú prácu, pekárovi sa nestane, že jediným bochníkom zasýti milióny zákazníkov ako svetoznámy interpret, či autor bestselleru publikum na celom svete. A opačne – hudobník nemusí nahrávať album vždy, keď ho chceme počúvať, pekár však pečie pre každého zákazníka. V knihe Čierna labuť Nassim Taleb delí povolania na škálovateľné a neškálovateľné. V čom je rozdiel? Ak chcete istotu priemerne rozložených príjmov, zvoľte si povolanie zubára, maséra či pekára. Ak chcete rýchlo a nepredvídateľne zbohatnúť alebo pravdepodobnejšie živoriť, skúste to s rizikovou kariérou vrcholového športovca, herca, či hudobnej hviezdy. Taleb však pripomína, že v hudbe to tak nebolo vždy. Živnosť pre každého Pred vynálezom zvukového záznamu mali hudobníci ľahší život. Ešte koncom predminulého storočia našiel operný spevák živnosť a publikum aj v zapadnutej oblasti Talianska. Dopyt po hudbe a nemožnosť ju zaznamenať spôsobili, že sa dokázala uživiť špička, priemer i tí s podpriemerným talentom a schopnosťami. Nespravodlivosť a extrémne rozdiely v zárobku priniesla až technológia. Fonograf a neskôr gramofón umožnili zaznamenať výkony interpretov. Od tej chvíle bol ten najlepší dostupný na nahrávke, čo sa dala rozmnožiť. Výsledkom je nemilosrdné prostredie a vyostrená konkurencia v branži. Víťaz berie všetko, ostatným často nezostáva vôbec nič. Kupovať nahrávku neznámeho orchestra, keď v regáli leží svetová špička za podobnú cenu? Počúvať pätnástu najlepšiu švédsku skupinu, keď máme albumy ABBY? Revival je istota Revivaly sú ako robotníci, “pekári“ popmusic. Zbavili sa ambícii a objavili dopyt po živej hudbe. Nečaká ich bohatstvo ani rozprávková kariéra. Zato hrajú čo ich baví, užijú si ovácie a ešte sa uživia. Dobrá stratégia v čase, keď nahrávky strácajú hodnotu a aj slávne kapely držia nad vodou koncerty. Ani ten najvytrvalejší hudobník a najrozsiahlejšia koncertná šnúra totiž nepokryjú všetko. Miloš Krekovič