Pohoda: nebude to len nostalgia

Organizátori festivalu zverejnili ďalšie mená – skupiny Orbital a Villagers.

8. mar 2012 o 19:13 Oliver Rehák

Orbital so svojimi povestnými svetlami. V apríli vydávajú po ôsmich rokoch nový štúdiový album a tvrdia, že to nebude len spomienková záležitosť.(Zdroj: LOOPZ)

Hviezdy hudby 90. rokov a nová, veľmi sľubne rozbehnutá zostava pribudli na plagát nášho najväčšieho festivalu.

The Prodigy, Underworld, Leftfield , Fatboy Slim, Moby, Faithless, Chemical Brothers. Už sme tu mali takmer všetky najdôležitejšie mená scény elektronickej tanečnej hudby zo začiatku 90. rokov. To „takmer“ prestane platiť v júli, keď do Trenčína prídu Orbital.

Trochu iná revolúcia

Kým východná Európa sa otriasala v posledných kŕčoch komunistických režimov, v Británii sa chystala revolúcia hudobná.

Od začiatkov boli pri nej aj bratia Phil a Paul Hartnollovci. Ich projekt Orbital bol od začiatkov trochu iný ako ostatné. Do tanca pudiace inštrumentálne plochy síce tiež prekladali rôznymi samplami (napríklad zo seriálu Star Trek) a tiež radi využívali zaujímavé ženské hlasy (Allison Goldfrapp, Lisa Gerrard), ale ich koncerty sa stali vyhľadávané nielen pre pôsobivú šou.

To, čím sa líšili od iných techno, house či raveových kolegov, bola schopnosť improvizácie, o čom vie každý, kto dobre pozná ich albumy a zároveň videl vystúpenia napríklad v Glastonbury (Orbital ich vydali na DVD).

video //www.youtube.com/embed/-gd-QkRA8Ik

Práve tento najväčší európsky open­air festival ich preslávil. V roku 1994 tam odohrali pamätný koncert a v lete im vyšiel prelomový album Snivilisation. Po dekáde komerčných úspechov si dali pauzu na vlastné projekty (napríklad hudbu k slávnej počítačovej hre Wipeout Pure), no lákavým ponukám na comeback k svojmu 20. výročiu neodolali.

Nezostalo len pri nostalgii. V apríli vyjde nový album, ktorý produkoval vychytený Mark „Flood“ Ellis (PJ Harvey, U2, Nine Inch Nails). Jeho názov je Wonky, a keďže to je zároveň názov jedného z progresívnych hudobných trendov posledných rokov, čo naznačuje, že Orbital nechcú žiť iba zo starej slávy.

Skoro ako Paul Simon

Úplne iný typ hudby na Pohodu privezú Villagers. Nie sú to žiadni vidiečania, ale partia z Dublinu okolo speváka Conora O'Briena. Ten svojím hlasom a akustickými pesničkami pripomína mladého Paula Simona.

video //www.youtube.com/embed/hg0UsO5SFb8

Villagers zatiaľ vydali jediný album. Becoming a Jackal je zvláštny, ale pre mnohých výstižný názov pre súčasný svet. „Tajomný zmysel pre nepokoj,“ ktorý na nahrávke postrehol Guardian, vyniesol O'Brienovi & spol. predvlani nomináciu na prestížnu Mercury Music Prize.

Villagers boli vlani predkapelou Elbow, ktorých tiež uvidíme v júli v Trenčíne. Okrem nich sa predstavia Lou Reed, Emiliana Torrini, Kasabian a ďalší hudobníci.