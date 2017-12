Balet Bratislava tancuje Kyliána

Komponovaný tanečný večer venovaný výrazným osobnostiam českej choreografie pod názvom Czech In predstaví Balet Bratislava v premiére na Novej scéne 16. marca 2012. Tanečný súbor uvedie sériu kratších opusov Jiřího Kyliána a Libora Vaculíka. Špeciálnym ho

12. mar 2012 o 20:07 Zdroj: Mariana Jaremková

sťom bude Národní divadlo Praha s choreografiou Petra Zusku.

Nová produkcia Baletu Bratislava (Rómeo a Júlia, 3Balet) je venovaná českým choreografom svetového mena. Vrcholom večera bude uvedenie dvoch choreografií medzinárodne uznávaného choreografa českého pôvodu Jiřího Kyliána. „My sme si hneď na začiatku stanovili cieľ, že nechceme uvádzať iba pôvodnú slovenskú tvorbu, ale aj veľké mená súčasnej choreografie,“ uviedla umelecká riaditeľka Baletu Bratislava Miroslava Kovářová. „Ako prvé padlo meno Jiří Kylián. Ideálne by bolo zostaviť celý večer iba z Kyliánových choreografií, ale na to sme ešte finančne nedozreli. Podarilo sa nám získať dve choreografie. Keď sme rozmýšľali, čím ich doplniť, bolo veľmi prirodzené vybrať niektorých z českých choreografov. Libor Vaculík vyšiel ako prirodzená väzba.“ Hosťom večera bude Národní divadlo Praha s choreografiou Petra Zusku. „Pôvodne sme plánovali naštudovať s našim súborom všetky choreografie, ale nakoniec sme to museli kvôli rôznym okolnostiam zrušiť. Z praktických dôvodov sme to vyriešili tak, že budeme mať v rámci večera hosťa, čo je myslím pre diváka veľmi atraktívne. Vždy pôjde o choreografiu českého autora, ktorý má umeleckú väzbu na dvojicu Kylián – Vaculík,“ dopĺňa Kovářová.

Šesť tancov/Falling Angels

Balet Bratislava si z Kyliánovej choreografickej tvorby vybral pre svoj program Šesť tancov a Falling Angels. Šesť tancov prináša na javisko v tanci vzácnu komiku a situačný humor. „Hoci sú Mozartove tance veľmi populárne práve vďaka svojej ľahkosti a zábavnosti, nemali by sme ich vnímať iba ako burlesku. Ich humor by mal slúžiť ako prostriedok na poukázanie na relativitu našich hodnôt,“ predstavuje svoju choreografiu vedúca osobnosť Nederlands Dans Theater Jiří Kylián. Kontrastne k Šiestim tancom je postavená druhá kompozícii Falling Angels. „Táto choreografia bola vybraná pre naše úžasné tanečnice. Kylián má Sarabandu, ktorá je postavená pre tanečníkov a Falling Angels, ktorá je pre ženy,“ vysvetľuje Miroslava Kovářová. „Výber týchto dvoch choreografií je zaujímavý najmä pre porovnanie, ako je tento autor schopný rôznorodo tvoriť.“ Falling Angels sú zhmotnením frenetickej partitúry skladateľa Steva Reicha, inšpirovanej africkými rytmami. Tanec sa v tejto kompozícii stáva absolútnou prioritou a výsledkom je strhujúci opus o ženskej túžbe po dokonalosti.

Slovanské dvojspevy

Choreograf Libor Vaculík patrí k dobre známym choreografom aj na Slovensku. Balet Bratislava naštudoval Vaculíkove Slovanské dvojspevy, ktoré budú mať slovenskú premiéru. Choreograf sa inšpiroval Dvořákovými výbušnými a rýdzo národnými Slovanskými tancami aj intímnymi a krehkými Moravskými dvojspevmi. „Zámerne som vytvoril dielo „tanečno-symfonické“ – bez deja alebo konkrétneho príbehu. Vystihnúť emócie, atmosféru i jemné nuansy hudobnej predlohy nebolo práve jednoduché a neviem, či som v súboji s Antonínom Dvořákom dosiahol aspoň remízu,“ povedal o svojej choreografii Vaculík.

Lyrická

Hosťom večera Czech In bude vždy český tanečný súbor, ktorý bude interpretovať dielo českého choreografa. Ako prvý sa predstaví umelecký šéf baletu Národního Divadla Peter Zuska, ktorý osobne zatancuje svoju choreografiu Lyrická. Duet vychádza z ukrajinských a východoslovenských balád.

Czech In: Kylián – Vaculík je treťou premiérou Baletu Bratislva. „Jiří Kylián je umelec, ktorý vyjadruje sám seba prostredníctvom svojich inscenácií a choreografických diel. Netvorí pre to, aby tvoril, ale pre to, že chce niečo vyjadriť. Kylián je úžasný v tom, že urobí choreografiu, o ktorej by ste nepovedali, že je to Kylián. Falling Angels sú úplne kontrastné k Šiestim tancom. Čo sa týka choreografie Libora Vaculíka Slovanské dvojspevy, to je jedna z vecí, v ktorej sa naplno prejavil jeho cit pre hudbu, schopnosť pohybovej väzby. Je to veľmi bohaté na prvky, aj na prácu s priestorom. Verím, že večer bude mať silu a bude veľmi intenzívny,“ uzatvára Miroslava Kovářová.

Premiéra komponovaného tanečného večera Czech In bude 16. marca 2012 v Divadle Nová scéna. Ďalšie predstavenia sú naplánované na 17. a 25. marca 2012, vždy o 19.00.

(O choreografovi Jiřím Kyliánovi sa môžete viac dozvedieť v knihe Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Monografia sa zaoberá Kyliánovou rozmanitou tvorbou, analyzuje ju a venuje sa aj mapovaniu umelcovej dlhoročnej spolupráci s Nederlands Dans Theater. Publikáciu ilustruje množstvo fotografií.)