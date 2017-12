Osobnosti českej choreografie Kylián - Vaculík v projekte Czech In Baletu Bratislava

Balet Bratislava uvedie 16. marca 2012 na Novej scéne svoju tretiu produkciu pod názvom Czech In. Komponovaný tanečný večer je venovaný popredným českým choreografom – Jiřímu Kyliánovi a Liborovi Vaculíkovi. Ako hosť večera vystúpi Národní divadlo Praha s

14. mar 2012 o 12:54 Zdroj: Mariana Jaremková

choreografiou Petra Zusku. Prípravy na premiéru vrcholia.

Súbor Baletu Bratislava sa v týchto dňoch intenzívne venuje posledným skúškam pred slávnostným uvedením komponovaného večera Czech In. Z baletnej sály za ozývajú africké bubny. Minimalistický rytmus sprevádza jeden z vrcholov večera, choreografiu Jiřho Kyliána Falling Angels. Pod vedením Roslyn Anderson osem tanečníc dolaďuje posledné detaily náročnej kompozície. Atmosféra v sále je komorná. Nepočuť žiadne ostré pokyny. Iba naliehavý rytmus hudby Steva Reicha. Ako sa uvádza v bulletine, Jiřího Kyliána na Reichovej hudbe fascinovala jej rytmická štruktúra – najmä jeden štylistický nástroj, frázovanie. Frázovanie vytvára premenlivý základ, na ktorom sa môže choreografia voľne rozvíjať. Zatiaľ čo Kylián zvyčajne považuje hudbu za primárny zdroj inšpirácie pre svoje choreografie – jeho práca je vždy založená na už existujúcich hudobných štruktúrach – pri Reichovej skladbe Drumming cítil potrebu dať tancu absolútnu prioritu. Falling Angels zobrazuje ženy, tanečnice, ich túžbu po dokonalosti a ich podľahnutie ženskému psyché v rôznych životných situáciách. „Je to veľmi náročná choreografia, ktorá trvá 16 minút,“ potvrdzuje v prestávke jedna z tanečníc Katarína Kaanová. „Osem dievčat tancuje nepretržito počas celého jej trvania, takže je to fyzicky, ale i psychicky náročné. Nie je tam ani hudba, znejú iba bubny, treba si vyslovene rátať, aby pohyby boli presné. Pri iných choreografiách zvyknem počúvať hudbu, no tu si musím naozaj precízne počítať. Nikdy som asi nič ťažšie netancovala, ale je to úžasné, som šťastná.“ Pre súbor to nie je prvé stretnutie s asistentkou autora choreografie Jiŕího Kyliána. „S Roslyn Anderson sme už mali možnosť spolupracovať v SND. Práca s ňou bola úžasná, tak ako so svetovými choreografmi, predovšetkým z Nederlands Dans Theater. Je striktná, aby to bolo presne tak, ako vyžaduje. Ale zároveň je veľmi priateľská, na skúškach nie je vôbec napätá atmosféra. Zo skúšok chodíme totálne unavené, ale je to taká príjemná únava. Je to výborná skúsenosť,“ hovorí nadšene Kaanová.

„Nerobte zo mňa Boha.“

Umelecký vedúci Baletu Bratislava, tanečníka choreograf Mário Radačovský pôsobil priamo pod vedením Jiřího Kyliána niekoľko rokov a podľa jeho slov sa zdá, že na majstrových skúškach to vyzerá asi veľmi podobne, ako na prebiehajúcich skúškach Baletu Bratislava. „Kyliánova veľkosť je v jeho veľkorysosti. Kylián si tanečníkov váži. Neponižuje ich, neuráža, nikdy som ho na nikoho nepočul kričať,“ spomína Radačovský. „Nerieši pred tanečníkmi svoje vlastné chyby. Vždy je absolútne pripravený. Nikdy sa mi za tých takmer dvadsať rokov čo ho poznám nestalo, aby prišiel ako choreograf do štúdia nepripravený. Vie presne čo chce a tanečníci sú pre neho jedineční. Uvedomuje si, že bez nich by nebol tým, kým je. On sám hovorí – nerobte zo mňa Boha. Sám sa snažím veľa vecí, ktoré som sa od neho naučil, aplikovať vo svojom súbore.“

Tanečnice pomaly odchádzajú z tanečnej sály po náročnej skúške Falling Angels. Čaká ich ešte Šesť tancov, Kyliánova choreografia na Mozartove tance. Titul prináša na javisko v tanci inak vzácny humor. „Šesť tancov je tiež náročná choreografia, ale už ju netancujeme nepretržite celú. Sú tam duetá, triá. Skôr je to bláznivé a zabavíme sa pri tom,“ hovorí Katarína Kaanová. Ako uviedla Miroslava Kovářová, výber týchto dvoch choreografií je zaujímavý ako ukážka schopnosti Kyliána rôznorodo tvoriť. „Niektorí choreografi sú zacyklení a možno 30 rokov robia to isté,“ potvrdzuje Mário Radačovský. „Kylián je schopný vyvíjať sa. V posledných rokoch už nevytvára choreografie, ale podáva určitú filozofiu. Človek len tak tajne dúfa keď robí choreografiu, že by sa mohol dostať blízko k jeho úrovni.“ V baletnej sále strieda Reichovu minimalistickú hudbu roztancovaný Mozart. Začína sa ďalšia časť skúšky. „Niektoré štýly človeka oslovia viac, iné menej, ale pre mňa je Kylián špička,“ uzatvára tanečnica Katarína Kaanová a pripája sa k ostatným tanečníkom.

Premiéra komponovaného večera Czech In, počas ktorého tanečný súbor Baletu Bratislava predvedie choreografie Jiřího Kyliána a Libora Vaculíka, bude 16. marca 2012 v Divadle Nová scéna. Ďalšie predstavenia sú naplánované na 17. a 25. marca 2012, vždy o 19.00. Špeciálnym hosťom všetkých uvedení bude Národní divadlo Praha s choreografiou Petra Zusku Lyrická, ktorú si Zuska zatancuje v Bratislave osobne.