Nové filmy

Niekto sa vracia do parížskych nevestincov, niekto do socializmu. Hovoríme o filmároch, samozrejme.

14. mar 2012 o 16:23 aš

Deň zrady

The Ides of March, USA 2011, 101 minút

Námet: Beau Willimon. Scenár: George Clooney, Grant Heslov, Beau Willimon. Réžia: George Clooney. Kamera: Phedon Papamichael. Strih: Stephen Mirrione. Hudba: Alexandre Desplat. Účinkujú: Ryan Gosling, George Clooney, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, Max Minghella, Jeffrey Wright, Danny Mooney

Marcové ídy – konkrétne 15. marec – sa stali osudnými Gaiovi Juliovi Cézarovi. Jeho najbližší ho zradili a zabili. Štvrtý celovečerný hraný film v réžii Georga Clooneyho má opäť vážnu spoločensko-politickú tému, tentoraz špinavé pozadie výberu kandidátov do amerických prezidentských volieb. Clooney si opäť vybral vynikajúcich hercov a vedie ich s nevídanou citlivosťou. Za námet poslúžila divadelná hra Beaua Willimona, scenáristi George Clooney, Grant Heslov a Beau Willimon boli nominovaní na Oscara za najlepší adaptovaný scenár.

Lorax

Dr. Seuss' The Lorax, USA, 2011, 94 minút

Námet: Dr. Seuss. Scenár: Ken Daurio, Cinco Paul. Réžia: Chris Renaud, Kyle Balda. Výtvarník: Eric Guillon. Strih: Claire Dodgson, Steven Liu, Ken Schretzmann. Hudba: John Powell. Účinkujú: Zac Efron, Danny DeVito, Taylor Swift, Ed Helms, Betty White, Willow Smith, Rob Riggle a ďalší. V českom znení: Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Miriam Kantorková, Dominika Hašková, Michal Holán

Theodor Geisel, známy pod pseudonymom Dr. Seuss (1904–1991) patrí k dodnes obľúbeným autorom kníh pre deti. Vznikli podľa nich aj úspešné rodinné filmy Grinch a Horton. Tvorcovia Hortona a snímky Ja, zloduch sa inšpirovali Seussovou knižkou z roku 1971 o malom huňatom ochrancovi stromov. Film s rozpočtom 70 miliónov dolárov v kinách USA prevalcoval aj dospelácky sci-fi thriller John Carter!

Nevestinec

L'Apollonide (Souvenirs de la maison close), Francúzsko 2010, 122 minút

Scenár, réžia, hudba: Bertrand Bonello. Kamera: Josée Deshaies. Strih: Fabrice Rouaud. Účinkujú: Hafsia Herzi, Céline Salette, Jasmine Trinca, Adèle Haenel, Alice Barnole, Iliana Zabeth, Noémie Lvovsky, Jacques Nolot, Louis Do de Lencquesain, Xavier Beauvois, Bertrand Bonello

Francúzsky hudobník a filmár Bertrand Bonello sa v roku 2001 preslávil drámou o výslužilom tvorcovi pornofilmov Le pornographe. V téme pokračuje i teraz, keď na základe historických štúdií mapuje život v parížskych bordeloch na prelome 19. a 20. storočia. Nečakajte však atraktívny pikantný film plný vášne, sexu a napätia. Nevestínec je výsostne umelecký pohľad na dobovú atmosféru dávno zaniknutého sveta predajnej lásky.

Prebudím sa včera

Probudím se včera, Česká republika 2011, 120 minút

Scenár: Lumír Holčák. Réžia: Miloslav Šmídmajer. Kamera: Martin Duba. Strih: Adam Dvořák. Hudba: Zdeněk Merta. Účinkujú: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková, Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská, Tomáš Matonoha, Ljuba Krbová, Filip Cíl

Po neveľmi vydarenej rozprávke Peklo s princeznou sa dokumentarista Miloslav Šmídmajer pokúša o úspech na poli hraného filmu komédiou s osvedčeným a v kinematografii často využívaným motívom: profesor češtiny a autor detektívnych románov Petr Kovář (Filip Blažek a Jiří Mádl)sa vráti do minulosti, do augusta 1989, do čias, keď mal sedemnásť rokov, aby mohol využiť príležitosti, ktoré v mladosti premrhal. Lenže v tomto prípade to znamená aj návrat do socialistického školstva.