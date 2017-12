Čim je odpornejší, tým je fascinujúcejší

V dráme Georgea Clooneyho Deň zrady sa šéf politickej kampane mení z idealistu na netvora.

14. mar 2012 o 16:32 Miloš Ščepka

Clooneyho film o morálke a zrade by sa mohol odohrávať v justícii, biznise, reklame. Ale prostredie politiky ho robí mrazivejším.

George Clooney sa preslávil ako hviezda filmovej zábavy, no filmy, ktoré režíruje, sa spravidla zaoberajú vážnymi spoločenskými témami. Debut Milujte svojho zabijaka (2002) bol cynickou absurdnou groteskou, no už nasledujúci čiernobiely Dobrú noc a veľa šťastia (2005) so všetkou vážnosťou, presvedčivosťou i pátosom rekonštruoval koniec éry senátora Josepha McCarthyho, čo mu vynieslo šesť nominácií na Oscara.

Vlaňajší filmový festival v Benátkach otvoril jeho nový film Deň zrady. Vznikal od roku 2007, ale jeho uvedenie do kín tvorcovia odložili, lebo eufória po zvolení Baracka Obamu sa im nezdala vhodnou atmosférou.

Moralita, ktorá mrazí

Hoci sú zakotvené v presných a konkrétnych politických reáliách, Clooney sa vo svojich filmoch sústreďuje najmä na psychiku postáv, vzťahy medzi nimi a – na morálku. Nič neidealizuje, ale ani prvoplánovo nehodnotí. Hodnotenie necháva na diváka.

Recenzia Deň zrady Réžia

George Clooney

George Clooney Hrajú

Ryan Gosling, George Clooney, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, Max Minghella

Deň zrady, kde sám stvárnil postavu demokratického prezidentského kandidáta Mika Morrisa, nie je o ňom a vlastne ani o prezidentských primárkach.

Stredobod tvorí konflikt „starého“ s „novým“. Skúsený šéf kampane Paul Zara (Philip Seymour Hoffman) je dostatočne ostrieľaný, aby vedel, ako sa veci majú.

Nemá problém splietať rafinované intrigy a chladne manipulovať s figúrkami na šachovnici. Predsa však vyznáva isté zásady a hodnoty, ktoré sú preňho dôležitejšie ako víťazstvo v kampani.

Mladý ambiciózny kandidátov hovorca Stephen Meyers (Ryan Gosling), ako sám vraví, je „ženatý s kampaňou“. A pre jej úspešné zavŕšenie je schopný dopustiť sa čohokoľvek. Všetkého.

V mene úspechu sa dokáže dokonca obrátiť i proti samotnému kandidátovi či zapredať svoju dušu. Akékoľvek prostriedky vedúce k úspechu sú prijateľné, morálka a svedomie sú len smiešny staromódny balast.

Čím je odpornejší, tým je fascinujúcejší

Ako väčšina režírujúcich hercov aj Clooney si vie vybrať dobré obsadenie a vytvára interpretom podmienky na prejavenie hereckého nadania.

Ryan Gosling suverénne zvládol prerod Meyersa z idealistického nadšenca na machiavellistického netvora.

Čím je odpornejší, tým viac fascinuje. Po prvý raz sa na plátne stretli P. S. Hoffman s Paulom Giamattim, výrazné postavy vytvorili Evan Rachel Wood i Marisa Tomei. Spoluproducentom filmu je Leonardo DiCaprio.

Aj vďaka skúsenému kameramanovi Phedonovi Papamichaelovi nie sú očividné divadelné korene predlohy.

Pôsobivo skĺbil dokumentaristický realizmus a civilnosť so psychologizáciou do celku, ktorému možno vyčítať azda len chvíľami prílišný chlad.

Smrť je tá lepšia voľba

Deň zrady je trpká, občas až do sarkazmu zachádzajúca psychologická dráma. Moralita, ktorá by sa mohla odohrávať hoci v prostredí justície, biznisu či reklamy, ale situovanie do sféry politiky ju robí atraktívnejšou, zábavnejšou a zároveň mrazivejšou.

V súlade s pôvodným názvom The Ides of March (Marcové ídy) nabáda, aby sme si položili otázku: Kam by sa uberal svet, ak by Brutus Cézara 15. marca v roku 44 pred naším letopočtom nebodol, ale ovládol a podmanil si ho?