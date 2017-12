Rozdiel nie je to, čo treba zničiť, ale začleniť

Ďalšie knihy

Beneš jako Rakušan

Barrister a Principal, 2011

Esej je niečo ako "román faktu". Postavy sú faktické, nie fiktívne (Beneš, Hitler, Masaryk, Gottwald), práca s faktmi odborná, so slovom a príbehom literárna. A prečo Beneš ako Rakúšan? Pretože v Benešovom psychograme je Austria eine Art Hassliebe (spôsob nenávistnej lásky). Najskôr mal geniálnu víziu, ako tento konglomerát zachrániť, keď sa neujala, dostal chuť ho zničiť. Československo však bolo "Rakúsko-Uhorsko" v malom. Chcel ho "odrakúštiť" a čudoval sa, že mizne. A keď mal pocit, že našiel recept na jeho záchranu, dostal moskovskú rakvu.

Šťastný bezdomovec

Barrister & Principal, 2003

Medzi umením, politikou a filozofiou sa pohybuje Gruša ľahko nielen v živote, ale i v literatúre. Dokazuje to aj Šťastný bezdomovec. V tejto knihe politických, filozofických, ale i literárnych a veľmi osobných esejí sa pravdepodobne ocitáme na križovatke autorovej tvorby, smerujúcej k druhému pólu autorovej osobnosti, hoci nezameniteľne prepojenému s básnikom a románopiscom: Gruša sa výrazne profiluje ako brilantný esejista-filozof.

Život v pravdě aneb Lhaní z lásky

Barrister & Principal, 2011

Je to autobiografické rozprávanie, ktorým sa Gruša vracia do češtiny ako svojho literárneho jazyka. Je to fabulovaná spomienka na riskantnú lásku mladého maturanta k vlastnej profesorke. Príbeh o tom, ako bolo treba klamať, aby sa dalo žiť i v neveselých časoch. Grušov text sprevádzajú dve staršie poviedky Salamandra a Pěší ptáci, napísané ako posledné české práce po tom, čo bol zbavený občianstva a nesmel sa vrátiť domov. Táto kniha je teda literárny oblúk, ktorý mení odchod v návrat a smútok v radosť nad chodom života, ktorý sa nemusí končiť tragicky.