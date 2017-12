Nové knihy

Daniel Glattauer: Každá sedmá vlna, Julian Barnes: Pocit konca, Tomáš Štrauss: 1969 – 1989 Slovensko v časoch všeobecnej stagnácie, James Joyce: Odysseus.

18. mar 2012 o 16:17 Alexander Balogh, ba

Daniel Glattauer: Každá sedmá vlna

Host

Pokračovanie románu Dobrý proti severáku napísal autor na želanie čitateľov. Tí sa zamilovali do Lea a Emmi, ktorí sa pre zmenu zamilovali do seba. Síce „len“ na základe búrlivého mailovania a zatiaľ sa nestretli, čo však možno súvisí aj s tým, že Emmi je vydatá a Leo tiež nie je úplne voľný. Azda im to však teraz vyjde, veď sedmička je šťastné číslo, a Glattauer nebude musieť písať tretí diel.

Julian Barnes: Pocit konca

Artforum

Keď protagonista prestížnej vlaňajšej víťaznej knihy Man Bookerovej ceny Anthony Webster uvažuje nad svojím epitafom „Ten, čo ničomu nerozumel,“ nie je to veselá bilancia. Vo svojom živote tento šesťdesiatnik všetko stavil na istotu, no ukázalo sa, že to nebola najsprávnejšia karta. „Chcel som, aby ma môj život príliš neotravoval a celkom sa mi to podarilo. Lenže teraz mi to pripadá dosť žalostné.“

Tomáš Štrauss: 1969 – 1989 Slovensko v časoch všeobecnej stagnácie

Kalligram

Druhá časť „utajenej korešpondencie“ teoretika umenia a estetika Tomáša Štraussa prináša cenné súkromné záznamy z často jediných možných kontaktov emigranta so svojimi priateľmi. Adresátmi či odosielateľmi sú Alex Mlynárčik, Vladimír Havrilla, Milan Zemko a ďalší.

James Joyce: Odysseus

Argo

Nové vydanie legendárneho experimentálneho románu, ktorý je jedinečnou prehliadkou učenosti a umeleckej virtuozity. S istým zveličením sa dá povedať, že je najslávnejšou knihou, o ktorej každý s úctou hovorí, no len chabý zlomok jej ospevovateľov, a patria medzi nich aj rešpektovaní literáti, ju celú prečítal. Mnohým z nich však slúži ku cti, že sa k tomu verejne priznávajú. Teraz je tu ďalšia šanca tento rest dohnať.