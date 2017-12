Ako vzniká hit: Žbirkova Balada o poľných vtákoch

Z Mekyho prvej sólovej platne Doktor Sen pochádza Balada, ktorá si poslucháčov podmanila potichu a pomaly

22. mar 2012

Hudobník Miro Žbirka a textár Kamil Peteraj sa dali dokopy pri vzniku Mekyho prvej sólovej platne Doktor Sen. Z nej pochádza aj Balada, ktorá si poslucháčov podmanila potichu a pomaly.

Jednoduché, dlhé súzvuky na syntetizátore, do ktorých sa v istom okamihu vlúdi prazvláštny verš: „Ľakajú sa klietky rúk..." Tak sa začína pesnička, ktorá nikdy nemala byť hitom.

Aspoň to tvrdí na adresu Balady o poľných vtákoch hudobník Meky Žbirka. Vďaka tejto skladbe, dnes už notoricky známej, však v očiach svojich fanúšikov vždy iba stúpal.

Spustil to Kamil

Skladba patrí medzi najkrehkejšie Žbirkove piesne. Paradoxne vznikla v období protivných politických festivalov, od ktorých vtedy stáli autori piesne akosi bokom. Spolupracovali celkom spontánne, napriek tomu, že autentické veci vrchnosť príliš neobľubovala.

Písal sa rok 1979, keď dvadsaťsedemročný spevák, dosluhujúci člen kapely Modus, odovzdal svoju demokazetu do rúk textárovi Kamilovi Peterajovi. Toho hudba budúceho sólového speváka okamžite oslovila.

„Kamil to celé spustil," spomína Meky. „V tom období som ešte nemal sólové plány. Pre mňa to bola len možnosť posunúť niekam nahrávku s rôznymi pesničkami."

Doktor Sen

Výsledkom napokon bolo dvanásť skladieb, ktoré sa dostali na prvú Žbirkovu sólovú platňu Doktor Sen.

Balada o poľných vtákoch Text: Kamil Peteraj / Hudba: Miroslav Žbirka Ľakajú sa klietky rúk, pasce krásnych slov

Ľakajú sa zradnej siete sľubov

Nad konármi hliadkujú v modrom území

Kde sa končí revír vrán a supov Nad tulákmi držia stráž,

niet tam víťazov

Tak leť aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou Kalendáre návratov

každý v krídlach má

v javoroch si tiché hniezda hnetú

Polia sú ich záhradou

strechou čierna tma

nad ľudskými vtáčie cesty vedú Nad tulákmi držia stráž,

niet tam víťazov

Tak leť aj keď nevyhráš

nad zemskou príťažou S nimi môžeš ísť tam,

kde hviezdy spať

Žiadne tiene zrád tam nie sú

S nimi môžeš ísť Nežobrú že chcú mať viac, ako dáva klas

Nemučí ich závisť, údel Kainov

Neženie ich blázon čas, neženie ich čas

Zem ich ľúbi svojou láskou tajnou

Album sa stal hitom vlastne celý. Pesničky Ako obrázok (Najkrajšia si, keď si češeš vlasy), V slepých uličkách, Mám čierny deň a ďalšie sa medzi ľuďmi na dlhé roky neotrasiteľne udomácnili.

Balada o poľných vtákoch vznikla pôvodne na klavíri. O tom, aby vôbec medzi hudobníkmi zaznela, bolo treba Mekyho presviedčať. Nebol si ňou zo začiatku vôbec istý. Dnes je svojím spoluhráčom vďačný. Za jej podobu, ako ju poznáme, však musel bojovať.

Meky Žbirka, 1979. Foto - Peter Procházka

Vyhádaný husľostroj

„Doteraz mám pred očami obraz spred mnohých rokov, ako skúšame v kultúrnom dome v Ružinove pesničky na nový album Doktor Sen. Už je to skoro hotové, keď vyťahujem z vrecka ešte jeden papier a hovorím: toto tam asi nedáme, ale pre istotu vám to zaspievam, keď už ten text Kamil napísal.

Začal som spievať, bubeník Duško Hájek sa chytil svojho činela, ako to vždy robieval pri počúvaní. Keď som dospieval, zvolal: To tam musí byť! To tam musí byť! Tak to tam teda dajme, povedal som."

Bez bubnov

Za odmenu si napokon v skladbe Hájek nezahral. Neboli v nej žiadne bicie. Meky počas nahrávania zistil, že sa mu tam nehodia. Potom vylúčil aj basu a nakoniec všetky nástroje. Spoluhráči zostali prekvapení.

Textárovi Peterajovi sa svojho času tiež zdalo málo, že text dopĺňajú len tri plejbeky a klávesy. Meky si totiž vyhádal iba syntetizátor, lebo sa mu zdalo, že tak lepšie vyznie text. Tento husľostroj, ako ho volá, vraj vtedy vlastnil jediný človek v Bratislave - Martin Karvaš.

Meky šarmantne vmanévroval majiteľa nástroja do situácie. Potom sa skladba nepáčila režisérovi, a tak na dôvažok musel zvádzať boj ešte aj s ním.

Ľudia si ju našli sami

Žbirka sa spätne ukázal ako správny producent, keď razil kulinársku tendenciu, že v polievke má byť len primerané množstvo ingrediencií. Až časom pieseň získavala na svojej obľube. Hrávala sa v rádiu skôr v rámci literárnych vysielaní, pretože vzbudzovala vážnosť a úctu.

Ľudia si ju však postupne našli sami. A autorovi dodnes ostáva už len tvrdiť: „V živote by mi nenapadlo, že to bude skladba, ktorá by sa mohla stať hitom."