Jimmy Page sa vrátil k Luciferovi

Gitarista skupiny Led Zeppelin si spomenul na starý soundtrack a je z toho nový album. Vychádza dnes.

20. mar 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Mohlo to byť vonku už v 70. rokoch, slávny gitarista a režisér sa však nedohodli. K hudbe z filmu Lucifer Rising teraz Jimmy Page pridal ďalšie veci a dnes vydáva nový album.

Keď sa chystal album Led Zeppelin IV, gitarista legendárnej skupiny Jimmy Page sa venoval aj filmovej hudbe. Režisér ju nakoniec odmietol, ale po štyridsiatich rokoch sa hudobník k starému materiálu vrátil. A vznikol jeho nový sólový album.

„Toto je hudobný denník avantgardných kompozícií a experimentov, z ktorých jeden sa mal objaviť vo filme Lucifer Rising,“ píše na svojej webstránke Jimmy Page. „Hudba, ktorú som nahrával v domácom štúdiu začiatkom 70. rokov, bola prepracovaná a vychádza po prvýkrát.“

Rozhádaní okultisti

Americký režisér Kenneth Anger bol fanúšikom okultizmu, v čom si porozumel aj s niekoľkými slávnymi muzikantmi. Mick Jagger robil hudbu do jeho filmu Invocation of my Demon Brother (1969), ďalší autor soundtracku mal byť Jimmy Page. V Lucifer Rising sa však objavil iba v epizódnej úlohe.

Celé nakrúcanie bolo komplikované. Trvalo veľmi dlho a hudbu nakoniec urobil Bobby Beausoleil. Ten soundtrack dokončil vo väzení, kde podobne ako ďalší členovia sekty okolo Charlesa Mansona sedel za vraždu.

Režisér tvrdil, že Page dodal materiál až po troch rokoch, že bol monotónny a o päť minút kratší než bolo treba. Gitaristu navyše nazval okultistickým podvodníkom a narkomanom.

Page tvrdil, že úlohu splnil, ale v zásade mu to mohlo byť jedno. Jeho skupina v tom čase prežívala najslávnejšie obdobie. Nahrávala album, na ktorom sú hity ako Stairway to Heaven, Black Dog či Rock and Roll.

Na obskúrny krátkometrážny film si spomenul až teraz, po pár koncertoch s nakrátko oživenými Led Zeppelin. A keď si uvedomil, že naposledy štúdiový album urobil v roku 1998.

Z čias najväčšej slávy

Materiál, ktorý tvorí Lucifer Rising And Other Sound Tracks pochádza z éry, keď bol slávny britský skladateľ a gitarista v najlepšej forme. Je preto veľká zvedavosť, ako znie. Album vychádza dnes, má šesť skladieb a Page sa zaradil k muzikantom, ktorí zvolili distribúciu iba cez internetovú stránku. K dispozícii dal tri verzie nahrávky: základná stojí 20 libier, De Luxe vinyl s podpisom v limitovanom náklade je za 195.

Celú jednu stranu albumu zaberá hudba k filmu, ktorú si môžete porovnať s pôvodným soundtrackom. Celý polhodinový film, kde hrajú speváčka Marianne Faithfullová a brat Micka Jaggera, sa totiž dá vidieť na serveri YouTube.