Dvojkoncert Millhouse a Got Blue Balls

20. mar 2012 o 16:20 Michal Durdovanský

Zatuchnutá chodba s obitou omietkou, na dlážke mláka, a na konci schodov do suterénu v tme tušiť kovovú mrežu. Bratislavský klub Batelier dýcha atmosférou továrne a napriek nie úplne priaznivej akustike tu dvojkoncert rockových kapiel Millhouse a Got Blue Balls mal svoje čaro.

Got Blue Balls ťahali gitarista a excentrický spevák, ktorý sa zvíjal na malom pódiu, lozil po odposluchoch a nepríčetne reval do mikrofónu. Kapele hrajúcej punkom napáchnutý rock’n’roll nechýbajú hity, občas zamrzela absencia čistého spevu a väčšia disciplína rytmickej sekcie.

Millhouse tu múkou krstili svoje EP Alea Iacta Est!, ktoré vydali na USB kľúči. Kým vystúpenie Got Blue Balls pripomínalo obrovský svetlomet náhodne a divoko oslepujúci okolie, Millhouse boli ako presne mierený laserový lúč. Intenzita síce trochu nižšia, no skladby boli takmer bezchybne odohrané. Mix grungeu a stoner rocku dnes už nikoho neprekvapí, Millhouse sa snažia ozvene 90. rokov vraziť pečať osobitosti a v skladbách Without a Trace alebo Die is Cast sa im to aj darí.

Obe kapely vydávajú v novovzniknutom vydavateľstve Coopilation Records, kam patria aj Gas, Mudhole a Underdose.