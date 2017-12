Nové CD

Grinderman 2 RMX, Gesualdo: Quinto Libro di Madrigali

20. mar 2012 o 16:23 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Andrej Šuba

Grinderman 2 RMX

Nick Cave nepotešil fanúšikov, keď vlani oznámil, že projekt Grinderman čaká pauza. Uvidíme, či naozaj dodrží sľubovaných desať rokov, v každom prípade „brúsičove“ pesničky z druhého albumu dal k dispozícii niekoľkým muzikantom. Nie sú to klasické remixy na spôsob zoberiem originál, prilepím elektronické bicie a je to vybavené. Gitarista Robert Fripp, Josh Homme (Queens of Stone Age), UNKLE, Barry Adamson a ďalší sa s Grindermanom pohrali dosť osobito a zaujímavo. Necítiť tu snahu urobiť niečo za každú cenu inak, či priživiť sa na slávnom mene. Album vychádza budúci týždeň, ale už sa dá voľne počúvať na webe britských novín The Guardian.

Gesualdo: Quinto Libro di Madrigali

ECM/Divyd

Taliansky renesančný šľachtic Carlo Gesualdo z Venosy sa stal neslávne známym vraždou manželky a jej milenca. Zmrzačené telá nechal pohodené pred palácom a zvyšok života sa snažil ukryť pred pomstou príbuzných i sám pred sebou. Jeho hudba je rovnako nepokojná: nesmierne expresívna a plná neobvyklých harmónií, ktoré dokážu zaskočiť ešte dnešného poslucháča. Hilliard Ensemble so sopranistkou Monikou Mauchovou a kontratenoristom Davidom Gouldom spievajú temnú ódu na lásku, súženie i smrť spôsobom, ktorý mrazí a vzrušuje zároveň. Fenomenálnych vokalistov, ktorí v nasledujúcich dvoch rokoch plánujú uzavrieť impozantnú kariéru, si bude možné vypočuť na festivale Konvergencie.