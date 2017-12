Pozvánky

Dávid Baffi, Nepriznaná budúcnosť, Kassákov kód, Allison Safford v Šamoríne, Occupy Your Ears

20. mar 2012 o 16:28 (kul)

Dávid Baffi

Dávid Baffi, firma Kabinet a Max Klinger - showroom pozývajú na bratislavskú vernisáž výstavy Carbo in Charta, ktorá bude dnes o 19.00 h. Súčasťou vernisáže bude aj prehliadka nových porcelánových kúskov z dielne Simony Janišovej a Lindy Vikovej. Výstava potrvá do 21. apríla.

Nepriznaná budúcnosť

Dnes o 19.00 h uvedie Divadlo Ticho a spol. na Školskej ulici v Bratislave scénické čítanie hry Ľuby Lesnej Nepriznaná budúcnosť. Na scénickom čítaní sa zúčastnia herci Vladimír Jedľovský, Mária Kráľovičová, Štefan Kožka a ďalší, dramaturgičkou je Viki Janoušková, režisérom Lukáš Kodoň.

Kassákov kód

Výstavu Kassákov kód (výber z tvorby českých a slovenských výtvarníkov) otvorí dnes o 17.00 h v Maďarskom inštitúte v Bratislave historik umenia László Beke, kurátorom je József R. Juhász. Výstava potrvá do 31. mája.

Allison Safford v Šamoríne

V synagóge šamorínskej At Home Gallery je vo štvrtok o 18.30 h vernisáž výstavy americkej sochárky Alison Safford Hello Goodbye, ktorá potrvá do 20. apríla.

Occupy Your Ears

Zvuky, videoklipy, príbehy, aktuálna hudba a trendy, nové estetiky a retrománia... Tri osobné odpovede známych českých publicistov (Klusák, Stuchlý, Veselý) na otázku Čo sa stalo v hudbe za posledný rok. Dnes o 20.00 h v bratislavskej A 4, ktorá už funguje v priestoroch KC Dunaj.