SNG: Priateľstvo s výnimočnou dámou

Ak chcete výnimočného priateľa, ozajstnú dámu, skúste to so Slovenskou národnou galériou.

21. mar 2012 o 14:39 baa

Slovenská národná galéria spúšťa novinku určenú pre všetkých priaznivcov a podporovateľov výtvarného umenia. Chce združovať ľudí, ktorí ju radi pravidelne navštevujú, či už sú to rodiny s deťmi, dospelí, seniori, alebo filantropicky orientované inštitúcie.

Na druhej strane, stať sa priateľom Slovenskej národnej galérie znamená, byť aj mecenášom umenia, patriť do skupiny ľudí, ktorých umenie zaujíma, ktorí chcú vedieť, čo sa v umení deje a ktorí ho chcú prostredníctvom rôznorodej činnosti galérie aktívne podporovať.

Vstúpte do klubu!

Na stretávanie sa pri umení aj jeho podporu existuje už od roku 2002 Klub priateľov Slovenskej národnej galérie.

Pravidelne finančná podpora zo strany priateľov SNG tak už 10 rokov pomáha pri realizácii výstavných projektov, nákupe vzácnych akvizícií do našich zbierok, reštaurovaní diel či pri tvorbe kvalitných programov pre verejnosť.

Neobmedzený voľný vstup do všetkých výstavných priestorov a na množstvo sprievodných podujatí sú len niektoré z benefitov, ktoré členstvo v Klube priateľov SNG ponúka.

Nielen Bratislava

Navyše SNG to nie je len Bratislava. Sú to aj expozície Ladislava Mednyánszkeho v Strážkach pri Spišskej Belej, Ľudovíta Fullu v Ružomberku, expozície na Zvolenskom zámku a v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

Okrem možnosti kedykoľvek (samozrejme, počas otváracích hodín, uvedených na webovej stránke SNG) navštíviť ktorýkoľvek objekt SNG, majú priatelia galérie možnosť nakupovať publikácie a predmety z jej produkcie so zľavou a zúčastňovať sa na akciách pripravených špeciálne pre členov klubu a občas tak nahliadnuť aj do zákulisia rôznych činností SNG.

Myslíme pritom na všetkých. Rodiny s deťmi využívajú rodinné členské v klube priateľov, ktoré im prináša voľný vstup kedykoľvek, môžu si vybrať 3 rodinné podujatia ročne a vstup budú mať bezplatný. Získavajú tiež zľavu na letný tábor, ktorý sa hneď v nultom ročníku stal mimoriadne úspešným.

Výlety pre seniorov

Pre seniorov organizujeme niekoľkokrát do roka výlety za umením aj do iných miest či mimo Slovenska. Pripravujeme aj špeciálne tvorivé dielne, ušité na mieru záujmom a potrebám Senior priateľom SNG a výstavným projektom galérie.

Niekto chodí do galérie rád sám, iný preferuje spoločnosť. Jedni môžu byť Priatelia, iní môžu byť Priateľ +1, využívať výhody úplne nového členstva a zobrať so sebou do SNG kohokoľvek zo svojich blízkych.

Či sú to Priatelia alebo „plusjednotky“, môže sa im stať, že sa na pôde SNG ocitnú v neočakávaných situáciách, v nezvyčajných časoch a s výnimočnou spoločnosťou. Tým všetkým ich totiž členstvo v klube priateľov môže prekvapiť. Aj o tom totiž klub priateľov je.

Galéria si váži priateľstvo svojich partnerov, ktorí rôznorodým spôsobom podporujú jej pôsobenie. Členstvo Business pre inštitúcie a Mecenáš pre individuálnych prispievateľov je pre všetkých tých, ktorí chcú do tejto skupiny patriť a podporiť činnosť SNG nad rámec návštevy výstavy alebo podujatia. Pre spoločnosti a ich zamestnancov recipročne ponúkame na mieru ušitý balíček výhod, ktorý kombinuje voľné vstupy, zľavy, vzdelávacie programy či tvorivé dielne, pozvania na špeciálne klubové akcie.

Klub priateľov má za sebou už 10 rokov existencie. Slovenskú národnú galériu už preverila šesťdesiatka.