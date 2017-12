Filmové novinky

Tento týždeň idú do kín filmy: Tu to musí byť, Modrý tiger, Miláčik, Juha, Hry o život

21. mar 2012 o 17:10 aš

Plagát k filmu Tu to musí byť so Seanom Pennom.(Zdroj: FILM EUROPE)

Tu to musí byť

This Must Be the Place, (Taliansko-Francúzsko-Írsko 2011), 118 minút

Scenár: Umberto Contarello, Paolo Sorrentino. Réžia: Paolo Sorrentino. Kamera: Luca Bigazzi. Strih: Cristiano Travaglioli. Hudba: David Byrne, Will Oldham. Účinkujú: Sean Penn, Frances McDormand, Judd Hirsch, Eve Hewson, Tom Archdeacon, Shea Whigham, Harry Dean Stanton, Kerry Condon, Gordon Michaels, Joyce Van Patten, David Byrne, Liron Levo a ďalší.

Premiéra 22. marca 2012

V Írsku a v USA sa odohráva nový film talianskeho scenáristu a režiséra Paola Sorrentina. Sean Penn v ňom stvárnil niekdajšiu rockovú hviezdu Cheyenne. Výstredný starnúci muž žije z niekdajšej slávy. Po smrti otca, s ktorými si boli celé desaťročia cudzí, sa rozhodne vyhľadať v Amerike niekdajších otcových trýzniteľov z koncentračného tábora. Film si z lanského festivalu v Cannes odniesol Cenu ekumenickej poroty.

Modrý tiger

Modrý tygr, (ČR-SR-Nemecko 2011), 90 minút

Scenár: Tereza Horváthová, Petr Oukropec. Réžia: Petr Oukropec. Kamera: Klaus Fuxjäger. Strih: Jakub Hejna. Hudba: Jakub Kudláč a Markus Aust. Účinkujú: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Barbora Hrzánová, Jan Hartl, Lenka Vychodilová, Libuše Havelková, Anna Polívková, Stanislav Pitoňák, Jan Vondráček, Hynek Čermák a ďalší.

Premiéra 22. marca 2012

Známy český producent Petr Oukropec debutuje ako režisér filmovou adaptáciou knižky Terezy a Juraja Horváthovcov Modrý tygr o deťoch Johanke (Linda Votrubová) a Matyášovi (Jakub Wünsch), ktoré spolu s rodičmi žijú v niekdajšej botanickej záhrade uprostred mesta. Keď sa starosta Rýp (Daniel Drewes) rozhodne vystavať na pozemku novú štvrť, prichádza deťom na pomoc záhadný modrý tiger.

Miláčik

Bel Ami, (Veľká Británia-Francúzsko-Taliansko 2012), 120 minút

Scenár: Rachel Bennette. Réžia: Declan Donnellan, Nick Ormerod. Kamera: Stefano Falivene. Strih: Gavin Buckley, Masahiro Hirakubo. Hudba: Lakshman Joseph De Saram, Rachel Portman. Účinkujú: Robert Pattinson, Uma Thurman, Holliday Grainger, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci, Natalia Tena, Colm Meaney, Philip Glenister a ďalší.

Premiéra 22. marca 2012

Najnovšiu adaptáciu románu Guy de Maupassanta z roku 1885 nakrútila v Anglicku a v Budapešti dvojica britských režisérov Declan Donnellan a Nick Ormerod ako európsku multikoprodukciu. Bezohľadného karieristu a cynického manipulátora Georgesa Duroya stvárnil Robert Pattinson. Jeho milenky hrajú hviezdy: Clotildu de Marelle Christina Ricci, Madeleine Forestier Uma Thurman a Virginie Walters Kristin Scott Thomas.

Juha

Juha, (Fínsko 1999), 78 minút

Scenár, réžia, strih: Aki Kaurismäki. Kamera: Timo Salminen. Hudba: Anssi Tikanmäki. Účinkujú: Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, André Wilms, Markku Peltola, Elina Salo, Outi Mäenpää, Esko Nikkari a ďalší.

Premiéra 22. marca 2012

Adaptáciu románu fínskeho klasika Juhaniho Ahoa z roku 1911 poňal Aki Kaurismäki ako prostý príbeh manželského trojuholníka, ktorý tvoria vidiecka žena, jej jednoduchý manžel a mestský sveták. Čiernobiely nemý film s emotívnou hudbou Anssi Tikanmäkiho a dialógmi v titulkoch mal premiéru pred trinástimi rokmi na filmovom festivale v Berlíne, kde získal cenu C.I.C.A.E. Award.

Hry o život

The Hunger Games, (USA 2012), 142 minút

Scenár: Gary Ross, Suzanne Collins, Billy Ray. Réžia: Gary Ross. Kamera: Tom Stern. Strih: Stephen Mirrione, Juliette Welfling. Hudba: T-Bone Burnett, James Newton Howard. Účinkujú: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, Josh Hutcherson, Willow Shields, Leven Rambin, Wes Bentley, Woody Harrelson, Stanley Tucci, Dayo Okeniyi, Kalia Prescott, Donald Sutherland, Isabelle Fuhrman, Paula Malcomson, Toby Jones, Lenny Kravitz a ďalší.

Premiéra 22. marca 2012

Na troskách Ameriky jestvuje drsná spoločnosť Panem. Každý rok usporiada neľútostnú hru v priamom prenose. Chalpci a dievčatá bojujú proti sebe o holé životy. Prvú časť vedecko-fantastickej trilógie pre mládež americkej autorky Suzanne Collins z roku 2008 prerozprával do filmovej podoby režisér Gary Ross, tvorca zaujímavých snímok Pleasantville a Seabiscuit z rozpočtom 78 miliónov dolárov. Pätnásťročnú hrdinku Katniss hrá dvadsaťdvaročná Jennifer Lawrence, nominovaná vlani na Zlatý glóbus aj Oscara za drámu Winter's Bone.