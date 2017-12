Poznáš mongolských pastierov?

Úspešný performer Petr Váša rekapituluje v knihe Fyzické básnictví svoju dvadsaťročnú cestu.

21. mar 2012 o 18:19 Alexander Balogh

Petr Váša tvrdí, že jeho autentický umelecký smer je básnictvo, ktoré pracuje nielen s písaným, ale aj hovoreným a spievaným slovom, s rôznymi výtvarnými prostriedkami, gestami a tanečnými pohybmi.

Keď sa Petr Váša jedného dňa na jar 1991 pripravoval na skúšku svojej kapely, čítal si text a predstavoval si jeho zhudobnenie a aranžmán, odrazu si uvedomil, že pobieha po byte, gestikuluje, skáče, tancuje, sedí, kľačí, leží a pritom neustále recituje. „Zistil som, že sa mi nechce v tom prestať a vôbec nič mi pri tom nechýba, najmenej tá kapela, ktorou som sa práve stal. Bol som unesený, našiel som presne to, po čom som zrejme celé tie roky predtým túžil,“ opisuje v úvode knihy Fyzické básnictví zrod tejto rovnomennej unikátnej autorskej disciplíny.

Štyri múzy

Kniha z vydavateľstva Host je rekapituláciou doterajšieho snaženia Petra Vášu, dokumentom vzniku, zmyslu a funkcie fyzického básnictva (autor do nej zaradil niekoľko manifestov, fejtóny pre Lidové noviny aj ukážky imaginácií), ale aj jeho učebnicou (podstatnú časť tvorí kurz fyzického básnictva).

Súčasťou publikácie, ktorá je prvou komplexnou správou o tomto pôvodnom umeleckom smere, je multimediálne DVD s historickými videami jeho performance, ale aj zvukovými záznamami a vizuálnymi básňami.

Vášove vystúpenia, založené na netradičnej recitácii bežných slov, novotvarov i vlastných originálnych rečí a exhibícií zvukov vydávaných ústami či bubnovaním po vlastnom tele a okolitých predmetoch, sa rýchlo ujali u divákov i odborníkov. Performance predvádza po celom svete, vedie semináre a kurzy fyzického básnictva a externe učí na viacerých vysokých školách. Svoje štyri rovnoprávne a rovnocenné múzy s úctou nazýva Verbalita, Audialita, Vizualita a Mobilita - patrónka umení pracujúcich s pohybom a okrúhly stôl, okolo ktorého sedia, je ihriskom fyzického básnictva.

Poklona od Krchovského

Váša, výrazná postava brnianskej neoficiálnej scény 80. rokov, bol pôvodne frontmanom kapely Z kopce, po jej zákaze pre málo optimistické texty založil ďalšiu, ktorá svojím názvom Ošklid tiež nesľubovala nadšené ospevovanie komunistického režimu.

Po revolúcii rozbehol ešte A-Beat, no čoskoro sa z muzikanta stal multižánrový sólista vytvárajúci živelný komplexný fyzický prejav spájaním prvkov poézie, divadla, pantomímy, hudby a výtvarného umenia.

„Mnohí rockeri nadobudli dojem, že som sa zbláznil,“ píše Váša, „naopak, porozumenia som sa dočkal od výtvarníkov, divadelníkov, literátov i hudobníkov, ale trochu iného razenia.“ Autor cituje uznanlivé reakcie známych osobností, ich škála sa pohybuje od prirovnaní k free jazzu, surrealizmu či next wave cez dobre mienené tipy na ďalšie inšpirácie („poznáš mongolských pastierov?“) až po pozvania na prednášky. Neskrývaný obdiv vyjadrujú aj slová básnika J. H. Krchovského, že za to „môžeš dostať papiere na hlavu“.

Vždy sa dá začať od nuly

V jednej z definícií fyzického básnictva sa uvádza, že často bežnú reč opúšťa a vytvára novú, osobnú a pritom všeobecne zrozumiteľnú. Už v začiatkoch svojho vystupovania nadšene píše z Nemecka: „Nestačím sa diviť. Moje texty majú medzi ľuďmi presne ten ohlas, aký som si prial, Nemci o nich nešpekulujú, veď ani nemôžu, ale vnímajú ich ako hudbu v súvislosti s pohybom, gestami a spevom. Tvrdia, že čeština je krásna a že ešte nič také bezprostredné nezažili.“

Petr Váša však bez kapely nevydržal a v roku 1999 zakladá ďalšiu. Doterajších šesť albumov skupiny Ty Syčáci je, samozrejme, poznačených fyzickým básnictvom. Fenoménom, ktorého zrod je nesporne aj príbehom osobnej slobody umelca, odvahy vziať osud do svojich rúk a vydať sa na neprebádané cesty. „Veľmi sa mi páči myšlienka, že nech sa so všeobecnými predstavami o umení deje čokoľvek, vždy môže prísť niekto s holými rukami, uvoľneným hlasom a niekoľkými nápadmi a začať to všetko znovu, od nuly.“