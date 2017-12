Zahrá v klube aj na festivale

Ešte stále u nás zriedka môžeme naživo zažiť aktuálne mená hudobnej scény. Angličanku Emu Molly, ktorá má české korene a používa prezývku Emika, budeme počuť hneď dvakrát.

22. mar 2012 o 17:43 Oliver Rehák

Prirovnávajú ju k menám ako PJ Harvey, The xx či Beth Gibbons. No spája ich len to, že tiež robia pesničky. Emika má totiž klasické vzdelanie a vychádza z elektronickej hudby. Zajtra ju čaká klubový koncert v bratislavskom KC Dunaj, v lete sa na Slovensko vráti a zahrá si na festivale Pohoda.

Jej tvorba je typická zaujímavou kombináciou rôznych prvkov. Vyštudovala kompozíciu a klavír, no zároveň má dobre napočúvanú aj ostrovnú postdubstepovú scénu či berlínske techno.

„Zameriavam sa na svet zvukov a na silu ľudského hlasu,“ tvrdí v rozhovore, ktorý zverejnilo jej (prestížne) vydavateľstvo Ninja Tunes. Rozpoznáte ju aj podľa toho, že robí pesničky a za každou z nich stojí nejaký príbeh: „Začnem s nápadom, príbehom a potom hľadám zvukový svet, ktorý ho najlepšie zdramatizuje. Snažím sa pritom nepadnúť do pasce žánrových konvencií,“ tvrdí v rozhovore, ktorý zverejnil jej objaviteľ a vydavateľ, prestížna britská značka Ninja Tunes.

video //www.youtube.com/embed/AOFGUq_HUE0

Detailne prepracovaný zvuk nie je náhoda, Emika žije v Berlíne a pracuje pre známu firmu Native Instruments, ktorá sa špecializuje na výrobu hudobných programov. Zvuková precíznosť Emike vyniesla uznanie Amona Tobina, povestný perfekcionalista si ju prizval na svoje americké turné. Zatiaľ má za sebou jediný album, ktorý vyšiel vlani na jeseň, no stihol sa objaviť na čelných miestach výročných rebríčkov.

Sobotňajší bratislavský koncert bude v rámci cyklu Selector_FM Live, ktorý pripravuje Rádio_FM spoločne s British Councilom. Emike bude predskakovať domáci producent a hráč na vibrafón Stroon, o videoprojekciu sa postará ďalší mladý domáci talent Stix. Okrem toho sa ešte predstavia dídžeji Daniel Baláž a Detwork.