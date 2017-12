Bronislav Poloczek: Minimalistický herec

Diváci v Čechách a na Slovensku ho poznali preto, že hral často, nie preto, že by hral veľké úlohy.

23. mar 2012 o 19:10 Kristína Kúdelová

Český herec Bronislav Poloczek (7. augusta 1939 - 16. marca 2012) sa presadil minimalistickým herectvom, hovorí divadelný režisér Jan Schmid. „Postavy skladal z maličkostí, skoro z každodenných hlúpostí."



Aj jeho postavenie v českom filme bolo viac-menej minimalistické. Českí a slovenskí diváci ho poznali najmä preto, že hral často. Nie preto, že by mal veľký priestor vo veľkých úlohách.



„Bol to dobrý človek, žiadny podrazák," hovorí ešte Schmid. To neznamenalo, že by hral len morálne čisté postavy, možno skôr naopak.





Režiséri sa zhodli, že k jeho žoviálnosti pasujú uniformy a v jednej sa aj ako filmový herec preslávil najviac. V Čiernych barónoch hral kapitána Ořecha, ktorý sebavedomo a presvedčivo hovoril: „O tom, čo je krásne, rozhodujeme my, strana!"



Poloczek začínal v divadle, kritici obdivovali jeho stvárnenie Jaroslava Haška v hre Voni jsou hodnej chlapec. České médiá spomínajú jeho spoluprácu s Evou Krížikovou v predstavení O psíkovi a mačičke aj s Emíliou Vášáryovou v hre Josef a Marie. Hral v seriáloch Lietajúci Čestmír, Arabela, vo filmoch Ucho, Smrť krásnych srncov a neskôr v Rebeloch a naposledy v Saxane a lexikóne kúziel.



Kolegovia ho vnímali ako sčítaného, premýšľavého a uzavretého človeka so zvláštnym humorom. „Dosť často vravel o smrti, očakával ju od svojich 30 rokov," povedal pre Českú televíziu herec David Prachař.