Ako vzniká hit: Desmod a Zober ma domov

Môžete si o Desmode myslieť, čo chcete, faktom je, že je to v súčasnosti najúspešnejšia slovenská rocková kapela.

29. mar 2012 o 0:00 Dušan Taragel

Keď v roku 2008 začal rádiá valcovať ich hit Zober ma domov, málokto tušil, že sa z neho stane najobľúbenejšia pesnička Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rok 2007 bol pre Desmod rozhodujúci: už to nebola žiadna začínajúca kapela ani objav roka, ale fungujúci koncertný stroj s množstvom predaných albumov. Po vyše pätnástich rokoch tvrdej práce dosiahli pozíciu najobľúbenejšej rockovej skupiny a nemienili sa jej vzdať – aby sa udržali, potrebovali nový album, nové vydavateľstvo, nové koncertné turné a niekoľko ďalších hitov.

Kyvadlo

To všetko sa Desmodu v roku 2007 podarilo – po skončení zmluvy s vydavateľstvom BMG prestúpili k Universalu a v septembri sa v Hlohovci pustili do nahrávania nového, v poradí už šiesteho albumu. Desmod by sa určite nedostal na vrchol slávy bez vysokej pracovitosti a hráčskeho talentu.

Aj vďaka tomu bol album po dvoch mesiacoch na trhu – pokrstili ho 19. novembra 2007 a dostal názov Kyvadlo. Spevák Mário „Kuly“ Kollár v rozhovore pre SME vysvetlil, že „Celý (album) je vyslovene o vzťahoch a aj to kyvadlo vlastne vyjadruje, že naše vzťahy sa kývajú... raz ste na jednej, raz na druhej strane.“

Lavíny a Zober ma domov

Zober ma domov Hudba: Desmod / Text: Mário Kollár Zober ma naspäť tam, kde som býval

Modrinám sa ako malý v kríkoch skrýval

Teraz viem akú silu má čo chcem

Vidieť tých čo milujem... Vrátiť sa opäť tam, kde som sníval

O diaľkach do ktorých ma zmietol príval

Teraz viem akú silu má čo chcem

Vidieť tých čo milujem... R: Nimi dám sa viesť späť domov

Tebou dám sa viesť k nám domov No keď chcem ísť, tak niečo mám

Na cudzích miestach zaspávam

Spomienka mi napovie

To čo aj tak dávno viem... Priznávam deň čo deň, stále myslím

Na náš dom a to z pľúc mi berie kyslík

Teraz viem akú silu má čo chcem

Vidieť tých čo milujem... R: Nimi dám sa viesť späť domov

Tebou dám sa viesť k nám domov

V roku 2003 mal Desmod prvý väčší hit, žiadaný najmä na koncertoch. Mal netradičný názov Hemoroidy. V roku 2004 to bol duet so Zuzanou Smatanovou Pár dní (zľudovel však názov Pár pív) a pesnička Na tebe závislý. V roku 2005 donekonečna hučal z rádií remake Duchoňovho hitu V dolinách, vďaka čomu síce Kulyho, ako výrazného speváka, zaregistrovala väčšina Slovenska, Desmod však vnímali ako jeho sprievodnú kapelu.

V roku 2008, po vydaní albumu Kyvadlo, opantali rádiá hneď dve pesničky Desmodu: prvou boli Lavíny – producentovi Andymu Krausovi sa jej text zapáčil tak, že z nej spravil znelku denného seriálu Panelák. Druhou bola Zober ma domov – rocková balada o hľadaní strateného domova.

Inšpirácia v zahraničí

„Vždy, keď počujem túto pesničku, tečú mi slzy. Je mi smutno za domovom, za rodičmi, za detstvom,“ vyjadrila sa v jednej internetovej diskusii slečna, ktorá už veľa rokov žije a pracuje v zahraničí. Silná emócia, ktorá z pesničky Zober ma domov vyžaruje, je zrejme aj kľúčom k jej úspechu.

Potvrdzuje to aj spevák Kuly: „Pravidelne sme s Desmodom hrávali a hrávame pre Slovákov v zahraničí. Či už je to Taliansko, Nemecko či Veľká Británia, vždy sú to veľmi emotívne vystúpenia a stretnutia.

Keď vidíte ľudí, ktorí už pár rokov neboli doma na Slovensku a prídu na náš koncert, aby zachytili závan domoviny, nedokážete sa ubrániť dojatiu... To bola základná inšpirácia pesničky.“

Najprv akordy, potom melódia

Najväčší hit Slovákov žijúcich v zahraničí však vznikol celkom prozaicky. V Desmode nikto neskladá hotové pesničky, ale ako množstvo podobných rockových kapiel, ide o kolektívne dielo. Väčšinou niekto prinesie nahodené harmonické podklady, sled akordov či gitarový riff, ktoré nemajú melódiu ani text.

Vtedy prichádza na rad Kuly, ktorý vymyslí melodickú linku – našije si ju, ako sa hovorí, sám na seba a napokon napíše text. Podobným spôsobom postupuje aj český spevák Dan Bárta – ten na skúšku kapely prinesie len melodickú linku (zaspieva ju) a kapela ju harmonicky aj rytmicky dotvorí.

Desmod po koncerte v Snine: Mário Kuly Kollár, Dušan Minka, Richard Synčák,Richard Nagy a Ján Škorec. Foto - Boris Džurňák

Stálica

Od roku 2008 sa Desmod stal stálicou slovenskej populárnej hudby. Kedysi hardrocková kapela je dnes označovaná za „soft“ rockovú a z jej repertoáru sú úspešné najmä pomalšie „vzťahové“ pesničky. Nech už má ktokoľvek akékoľvek výhrady voči Desmodu, ide o skupinu, ktorá sa nikdy nevzdala a tvrdohlavo, s obrovskou výdržou, šla za svojím cieľom.

Nemenila zloženie, ani sa príliš neprispôsobovala trendom. Z Kulyho, ktorý má dokončené len základné vzdelanie a nikdy by nevyhral žiadnu súťaž krásy, sa stal charizmatický spevák a výhradný autor textov kapely.

Ak Desmodu môže niekto niečo závidieť, tak len to, že si splnili svoje detské sny - o tom, že raz budú hrávať na obrovských pódiách pre tisíce fanúšikov. Koľko úsilia ich to stálo, si môžete len predstaviť.