Dnes oslavujeme Svetový deň divadla

27. mar 2012 o 15:38 Zdroj: (jar), Divadelný ústav

Medzinárodný divadelný inštitút vyhlásil v roku 1962 prvý Svetový deň divadla pri príležitosti otvorenia Divadla národov v Paríži. Odvtedy každý rok jedna z osobností dramatického umenia vydá k tejto divadelnej udalosti svoje posolstvo. Prvým autorom posolstva bol francúzsky umelec Jean Cocteau. Tento rok prijal túto poctu americký herec John Malkovich.

Posolstvo Johna Malkovicha k Svetovému dňu divadla

Je pre mňa veľkou cťou priniesť Medzinárodnému divadelnému inštitútu UNESCO Posolstvo k 50. výročiu Svetového dňa divadla. Môj krátky príhovor chcem venovať divadelníkom; svojim priateľom, druhom a kamarátom.

Nech je Vaša práca príťažlivá a originálna. Nech je úprimná, dojímavá, hlboká a jedinečná. Nech nám všetkým pomáha rozpoznať, čo znamená byť ľudským a nech je toto poznanie šťastím pre srdce, jeho úprimnosť, otvorenosť a šľachetnosť. Želám si, aby ste prekonávali protivenstvá, cenzúru, nedostatok a ľahostajnosť, keďže mnohí z Vás sa tomu s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnú. Želám Vám talent i prísnosť, prostredníctvom ktorých nám ukážete bijúce ľudské srdce v celej jeho kompletnosti, a tiež pokoru a zvedavosť, s ktorými sa toto stane Vašou celoživotnou náplňou. A nech najlepší spomedzi Vás, pretože to budú len tí najlepší a len v tých prchavých a zriedkavých momentoch, dokážu nastoliť najzákladnejšiu z otázok: „ Ako žiť?“ Boh Vám pri tom pomáhaj!

John Malkovich

Životopis:

Americký herec, producent, scenárista a režisér John Malkovich je predovšetkým divadelným umelcom. Začiatkom sedemdesiatych rokov objavil (na Štátnej univerzite v Illinois) svet divadla a následne v roku 1976 spolu s Terrym Kinneyim, Jeffom Perrym a Garym Sinisem zakladá slávnu Steppenwolfovu divadelnú spoločnosť. Vo filme sa preslávil úlohou Valmonta v Nebezpečných známostiach Stephena Fearsa spolu s Michelle Pfeiffer a Glenn Close. Po stvárnení tejto úlohy, ktorá znamenala významný prelom v jeho kariére, účinkuje vo vyše 70 filmoch v USA a v zahraničí. Stvárnil širokú škálu postáv, dvakrát bol nominovaný na Oscara ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe v Miestach v srdci (Places in the Heart – 1984) a V dráhe strely (In the Line of Fire, 1993). Ďalšie ocenenia získal za herecký výkon vo filmoch Vražedné polia (The Killing Fields), Nebezpečné známosti (Dangerous Liaisons), V koži Johna Malkovicha (Being John Malkovich) a Výmena (The Changeling). Po úspechu svojich divadelných produkcií Hystéria (Theâtre Marigny, 2002) a Dobrý kanárik (Theâtre Comédia, 2007), za ktorú získal Molièrovu cenu za najlepšiu inscenáciu, režíroval v roku 2011 svoju tretiu divadelnú inscenáciu v Paríži – Nebezpečné známosti v Theâtre de l´Atelier.