Zabijak Joe bude drsný

Malá scéna Divadla J. Záborského v Prešove uvedie 30. marca 2012 v slovenskej premiére inscenáciu hry amerického dramatika oceneného Pulitzerovou cenou Tracyho Lettsa Zabijak Joe. Nekonvenčný titul v štýle Quentina Tarantina naštudoval s hercami prešovské

28. mar 2012 o 0:05 Zdroj: Mariana Jaremková

ho divadla režisér Michal Náhlík.

Dramatik, herec a režisér Tracy Letts (1965) napísal čiernu komédiu Zabijak Joe (Killer Joe) v roku 1991 ako svoj debut. Príbeh oscilujúci medzi komiksom a sociálnym hororom bol po úspešnej premiére v Next Lab Theater v Chicagu uvedený v takmer dvadsiatich krajinách po celom svete. Lettsa, podľa jeho vlastných slov, inšpiroval pri písaní skutočný príbeh, ktorý sa odohral na Floride.

Zabijak Joe v tragikomickom tóne rozpráva drsný príbeh (ne)podarenej americkej rodinky žijúcej na okraji spoločnosti. Otec so synom si najmú profesionálneho zabijaka (inak solídneho detektíva, ktorý si privyrába vraždami na objednávku) Joe Coopera, aby zabil matku kvôli životnej poistke. Tragikomický humor čiernej komédie dá však udalostiam nečakaný priebeh. Podobne ako vo svojich neskorších úspešných hrách Letts príťažlivo mieša žánre, odkrýva pokryteckú morálku, absenciu autorít, neustále posúvanie hraníc krutosti a celkový rozklad. Autor priznáva vo svojej tvorbe inšpiráciu hrami Tennesseeho Williamsa a románmi Williama Faulknera. Denník The New York Times okrem iného o hre napísal: „Zabijak Joe prezentuje portrét amerického sveta, ktorý je tak otupený, že akokoľvek šialené krviprelievanie bez problémov zapadne do obrazu bežného života. Odohráva sa v prostredí, v ktorom sa televízne násilie a násilie v reálnom živote zlievajú. Hra budí dojem, že jej postavy reálne existujú. Je plná nahoty a desivej drsnosti. Divák to však z toku udalostí prirodzene očakáva.“ Hra napísaní pred viac ako 20 rokmi nestratila vôbec nič zo svojej aktuálnosti, práve naopak.

Tracy Letts bol po prvý raz nominovaný na Pulitzerovu cenu v roku 2004 za hru Man from Nebraska. Získal ju ale až o štyri roky neskôr za drámu August: Osage County. Spolu s Tony Award za najlepšiu hru. Inscenáciu tejto hry v súčasnosti uvádza SND a Komorné divadlo Martin.

Pulp fiction, ktorá nachádza humor v drsnom realizme (ako uviedol New York Daily News) Zabijak Joe bude mať premiéru 30. marca 2012 na Malej scéne Divadla J. Záborského v Prešove. Kvôli expresívnym scénam a výrazom bude inscenácia nevhodná pre divákov do 18 rokov.