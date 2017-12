Začínali v Účku, teraz sa vrátia

Slávna britská skupinu Therapy? opäť prichádza na Slovensko. V sobotu ju po dvadsiatich rokoch čaká druhý koncert.

28. mar 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Tentokrát v bratislavskom MMC klube.

„My sme Therapy?, pomáhame trpiacim od roku 1990,“ víta vás nápis na ich webovej stránke. Skupina zo severného Írska na čele so spevákom a gitaristom Andym Cairnsom síce prežila najväčšiu slávu v polovici deviatej dekády, no stále funguje a je zaujímavé ju vidieť.

„Na albume A Brief Crack of Light sa noiserockové trio zavŕtalo hlbšie do zajačej diery, aby prinieslo dielo s potenciálom zmeniť pravidlá hry,“ tvrdí v aktuálnom čísle časopis Metal Hammer. Aj ostatné recenzie trinásteho štúdiového počinu tejto partie sú pozitívne, aj keď predovšetkým v hard&heavy komunite. Tá bude pravdepodobne tvoriť aj väčšinu na ich sobotňajšom koncerte v bratislavskom MMC klube.

Therapy? už v Bratislave hrali ako začínajúca kapela v legendárnom klube Účko začiatkom 90. rokov. Vtedy asi len málokto z prítomných tušil, aký komerčný úspech ich čaká po vydaní nahrávky Troublegum (1994). Ten stál aj na tom, že vždy zneli aj vyzerali inak ako metalové kapely. Ich pesničky boli melodickejšie, takže na MTV nerotovali len v relácii Headbangers Ball.

Práve pesničky zo spomínaného albumu by mali tvoriť väčšinu bratislavského koncertu. Večer v MMC klube rozbehne domáca scéna. Najskôr to bude skupina Heretix, projekt bývalých členov punkových skupín Zóna A a Lord Alex a po nich na pódium ešte príde košický Kolowrat. Pre jeho speváka Rasťa Rusnáka je Troublegum jednou z kľúčových nahrávok 90. rokov.