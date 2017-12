Filmové premiéry týždňa

Do našich kín pribudli Hnev titanov, Hurá do Afriky!, Žena v čiernom. Muž bez minulosti a Svetlá súmraku. Prečítajte si o nich viac.

28. mar 2012 o 17:55 Miloš Ščepka

Hnev titanov

(Wrath of the Titans). 3D USA-Veľká Británia 2012. 99 minút. Scenár: Dan Mazeau, David Johnson, Greg Berlanti. Réžia: Jonathan Liebesman. Kamera: Ben Davis. Strih: Martin Walsh. Hudba: Javier Navarrete. Účinkujú: Sam Worthington, Liam Neeson, Édgar Ramírez, Danny Huston, Toby Kebbell, Rosamund Pike, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Matt Milne, Lily James a ďalší.

V roku 1981 to začal Súboj Titanov s Laurencom Olivierom a trikmi Raya Harryhausena. Predvlani prišiel neveľmi podarený remake v 3D a teraz tu máme pokračovanie. Režisér Jonathan Liebesman z Juhoafrickej republiky má za sebou snímky Pád do temnôt, Texaský masaker motorovu pílou: Počiatok či Svetová invázia. S nezverejneným rozpočtom nakrúcal v Londýne, vo Walese a na Kanárskych ostrovoch, opäť so Samom Worthingtonom v role Persea. Kritici tvrdia, že pokračovanie je o kus vydarenejšie ako prvá časť.

video //www.youtube.com/embed/044BLsDCucc

Hurá do Afriky!

(Konferenz der Tiere / Animals United). Nemecko 2010. 93 minút. Námet: Erich Kästner. Scenár: Oliver Huzly, Reinhard Klooss, Klaus Richter, Sven Severin. Réžia: Reinhard Klooss, Holger Tappe. Výtvarníci: Henning Ahlers, Jens Benecke. Strih: Alexander Dittner. Hudba: David Newman. Účinkujú: Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka, Christoph Maria Herbst, Bianca Krahl, Margot Rothweiler, Frank Schaff, Tilo Schmitz a ďalší.

Podľa detskej knižky Konferenz der Tiere nemeckého klasika Ericha Kästnera (1899-1974, Lisa a Lotka, Emil a detektívi) z roku 1949 nakrútili v Nemecku už v roku 1969 celovečerný animovaný film Konferencia zvierat. Moderná digitálna verzia dvojice nemeckých režisérov Reinhard Kloos (Go, Trabbi, Go!) a Holgera Tappeho (Hrdinovia z ríše Gaia) z roku 2010 je síce v módnom formáte 3D, ale nestretla sa s úspechom u publika ani s porozumením u filmovej kritiky.

video //www.youtube.com/embed/64Or6QJAoEk

Žena v čiernom

(The Woman in Black). Veľká Británia-Kanada-Švédsko 2012. 95 minút. Námet: Susan Hill. Scenár: Jane Goldman. Réžia: James Watkins. Kamera: Tim Maurice-Jones. Strih: Jon Harris. Hudba: Marco Beltrami. Účinkujú: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer, Liz White, Roger Allam, Shaun Dooley, David Burke a ďalší.

Daniel Radcliffe sa zbavuje imidžu Harryho Pottera rolou právnika v duchárskom horore režiséra Jamesa Watkinsa (Jazero smrti). Román Woman in Black v roku 1983 vydala spisovateľka Susan Hill. O štyri roky mala premiéru úspešná divadelná adaptácia, ktorá sa stala druhým najdlhšie hraným divadelným predstavením po Pasci na myši Agathy Christie. Keď ženu v čiernom sfilmovali prvý raz (1989), hlavnú rolu stvárnil neskorší predstaviteľ Potterovho otca Adrian Rawlins.

video //www.youtube.com/embed/7lReemWmO5o

Muž bez minulosti

(Mies valilla menneisyyttä). Fínsko-Francúzsko-Nemecko 2002. 97 minút. Scenár, réžia, produkcia: Aki Kaurismäki. Kamera: Timo Salminen. Strih: Timo Linnasalo. Hudba: . Účinkujú: Markku Peltola, Kati Outinen, Sakari Kuosmanen, Elina Salo, Outi Mäenpää, Esko Nikkari, Janne Hyytiäinen, Marko Haavisto, Samuli Vauramo, Silu Seppälä a ďalší.

V roku 2003 nominovali na Oscara komediálnu drámu fínskeho filmára Akiho Kaurismäkiho, ktorá rok predtým získala na festivale v Cannes Grand Prix, cenu za ženský herecký výkon (Kati Outinen) a Cenu ekumenickej poroty. Hlavného hrdinu (Markku Peltola) hneď po príchode do Helsínk prepadnú, zmlátia, stratí pamäť a vyhlásia ho za mŕtveho. Musí začínať od nuly, spriatelí sa s bezdomovcami, zaľúbi do dobrovoľníčky Armády spásy, ale minulosť ho doženie, keď to najmenej čaká.

video //www.youtube.com/embed/3srBsylmHW4

Svetlá v súmraku

(Laitakaupungin valot). Fínsko-Francúzsko-Nemecko 2006. 78 minút. Scenár, réžia, produkcia a strih: Aki Kaurismäki. Kamera: Timo Salminen. Hudba: Melrose. Účinkujú: Janne Hyytiäinen, Maria Järvenhelmi, Maria Heiskanen, Silu Seppälä, Kati Outinen, Ilkka Koivula, Sergei Doudko, Andrei Gennadie a ďalší.

V obnovenej premiére sa do slovenských kín dostáva filmová dráma fínskeho scenáristu a režiséra Akiho Kaurismäkiho z roku 2006. Záverečná časť voľnej trilógie o stroskotancoch rozpráva o naivnom osamelom nočnom strážnikovi a záhadnej krásnej žene. Fínska filmová akadémia ho navrhla na Oscara v kategórii cudzojazyčných snímok, ale Kaurismäki s nomináciou nesúhlasil.