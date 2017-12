Na Colours of Ostrava príde aj Janelle Monáe

V unikátnom areáli bývalej huty a železiarní uvidia diváci severočeského festivalu ďalšie silné meno – americkú R&B speváčku.

28. mar 2012 o 17:59 Jana Németh, jem

BRATISLAVA. Fanúšikovia festivalu Colours of Ostrava sa mohli nazdávať, že po veľkých menách ako Björk, Anthony and the Johnsons, Alanis Morissette, Bobby McFerrin či The Flaming Lips už žiadne prekvapenie v podobe veľkého mena nepríde. Včera však organizátori oznámili, že nedeľný večer bude patriť hudobníčke Janelle Monáe. Práve nedeľa zvyčajne býva dňom, keď festival vrcholí. Teraz to vyzerá na viacnásobné finále počas všetkých štyroch dní (12. – 15. júl).

Janelle Monáe si razí cestu pomedzi R&B, funky, džez, rap, folk, disco aj psychedelický rock, všetko to mieša dohromady s futuristickým príbehom o androidke a napriek tejto všehochuti to znie výborne. Debutovala v roku 2008 s EP Metropolis: The Case Suite, ktorým rozprávanie o androidke Cindi Mayweather začala. Úspech konceptu, ktorý robí z jej hudby najmä pri živom hraní čosi ako filmové či divadelné predstavenie, prišiel aj v podobe nominácie na Grammy. Vlani sa Monáe vrátila s pokračovaním, a to rovno veľkolepým albumom The ArchAndroid s osemnástimi skladbami. Do Ostravy má prísť aj s početnou kapelou, ktorá vie rozpútať poriadnu šou.