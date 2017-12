Leonard Cohen sa vracia. Aj k nám

Kanadský pesničkár zmenil názor a rozhodol sa znovu vyraziť na svetové turné. Opäť bude jeho súčasťou aj Slovensko.

28. mar 2012 o 18:05 Oliver Rehák

Ani dva roky nevydržalo Leonardovi Cohenovi predsavzatie skoncovať so svetovými turné. Nestarnúci spevák opäť vyrazí na koncerty a opäť sa zastaví aj na Slovensku.

„Toto je náš posledný koncert v Európe. Zahráme vám všetko, čo máme,“ povedal na jeseň 2010 divákom v Bratislave Leonard Cohen. Bol to magický večer. Aj preto, lebo vyzeral, že bude poslednou šancou vidieť slávneho kanadského pesničkára naživo. Kto nebol a nevidel ani jeho prvý koncert na Slovensku v roku 2009, však nemusí ľutovať. Ešte sa Cohena dočká.

Turné na dvakrát

Na webovej stránke speváka sa objavila informácia, že v lete opäť vyrazí na turné do Európy. Ide o sedemnásť koncertov, prvý bude 12. augusta v belgickom Gente, záverečný 5. októbra v Madride. Východná Európa v zozname chýba, no zmení sa to.

„Už sme rokovali, ale koncert bude až na budúci rok,“ povedala Katarína Gembická z agentúry Vivien, ktorá produkovala obe doterajšie Cohenove bratislavské vystúpenia. „Pôvodný plán jeho manažmentu na tento rok obsahoval viaceré európske krajiny, ale niektoré nakoniec vypustili pre obavy o zdravotný stav.“

Je to pochopiteľné – slávny spevák bude mať v septembri 79 rokov. Úctyhodných je preto aj sedemnásť koncertov, ktoré sa rozhodol absolvovať za necelé dve mesiace.

Hudba bola silnejšia

Práve vek a poranená chrbtica boli hlavnými dôvodmi, prečo predvlani Cohen zverejnil, že so svetovými turné je koniec. Hudba však zvíťazila. Stále ho chcú vidieť mnohí fanúšikovia – aj pri jeho poslednej návšteve v Bratislave niekoľkí na záver koncertu rozvinuli asi pätnásťmetrový transparent s nápisom Europe is crazy for you, come back! (Európa za tebou šalie, vráť sa!).

Fanúšikom by sa rozdal, ani oveľa mladší muzikanti nedokážu hrávať trojhodinové koncerty a vo veku, keď iní dávno len spomínajú na bývalú slávu, Cohen má stále dosť nápadov. Dokázal to novou nahrávkou, ktorú urobil po osemročnej štúdiovej pauze. Kolekcia skladieb s názvom Old Ideas vyšla v januári a veľmi priaznivo ju prijali aj hudobní kritici. Okrem pozitívnych recenzií v časopisoch ako Rolling Stone album uspel aj u mladšej generácie: „Skladby sú slušné a spev omračujúci,“ napísal vplyvný internetový server Pitchfork.