Násilie stúpa v Prešove

Zabijak Joe, inscenáciu hry amerického dramatika Tracyho Lettsa, uvedie Malá scéna Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Slovenská premiéra drsnej drámy nositeľa Pulitzerovej ceny bude dnes, 30. marca 2012.

30. mar 2012 o 8:20 Zdroj: Mariana Jaremková

Hra Zabijak Joe je debutovou drámou Tracyho Lettsa a po niekoľkých uvedeniach na českých javiskách siahlo po krutom, ale napriek tomu i komickom príbehu jednej rodiny, prešovské Divadlo Jonáša Záborského. „Michal Náhlík ako umelecký šéf Divadla Jonáša Záborského v Prešove systematicky uvádza texty súčasnej drámy, takže voľba tohto titulu je súčasťou jeho dramaturgického myslenia a stavby repertoáru,“ vysvetľuje voľbu odvážneho titulu dramaturgička Miriam Kičiňová. „Režisér pátral po hre, v ktorej sa spájajú tematická závažnosť, žánrová rôznorodosť a kvalita. Po úmornom hľadaní súčasného textu padlo rozhodnutie pre Zabijaka Joa. Jeho nesporné hodnoty (žáner a živý jazyk) povyšovala netradične spracovaná téma násilia.“

Erupcia násilia

Smithovci žijú v tzv. „white trash trailer parku“, medzi ďalšími stroskotancami (white trash – biely odpad) živoriacimi v obytných prívesoch. Zlú finančnú situáciu sa „hlava rodiny“ rozhodne riešiť získaním životnej poistky svojej manželky. A rozhodne sa najať Zabijaka Joa. „Zabijak Joe je dobre napísaným textom s pútavou a prekvapivou zápletkou. Na pomerne klasickej štruktúre čiernej komédie sa pred nami odvíja vlastne thriller s prvkami detektívky,“ hovorí Kičiňová. „Pozeráme na zrod násilia v akomsi mikrosvete rodiny, čo môže byť odpoveďou na to, ako sa násilie šíri v makrosvete society. Hra isto narúša tradičné predstavy o dobre a vzorne fungujúcej rodine, o dobrých deťoch a starostlivých rodičoch. Radikálne sa v nej ukazuje svet, kde je násilie znakom rozkladajúcich sa hodnôt (najmä rodiny). Napriek tomu v nej istá túžba po lepšom živote, či snaha realizovať svoje sny, je obsiahnutá. Ale spôsob, akým sa postavy chcú dopracovať k svojmu šťastiu, hraničí s morálnymi princípmi etiky. Horšie je však to, že tento postoj k násiliu už s nikým z prítomných nedokáže zatriasť. Je to istým spôsobom alarmujúce posolstvo, ktoré Letts uštedruje našej civilizácii na konkrétnom príklade, pri ktorom však stále máme tendenciu tvrdiť, že nás sa to netýka.“

Oklahoma, Texas

Tracyho Lettsa v aktuálnej sezóne uvádza SND a Komorné divadlo Martin. Obe scény siahli po najúspešnejšej Lettsovej hre August: Osage County (uvádzaný ako August: stratení v Oklahome alebo August na konci Ameriky). „Ak ide o tému rozkladajúcej sa rodiny, brutálneho násilia, či lokálnych špecifík Oklahomy, Texasu a Dallasu, mapovanie sociálne problematických skupín, je to text, ktorý predznamenáva svojou témou aj témy nasledujúcich hier. Špecifický je najmä v spôsobe gradácie príbehu, zápletky, konania a reakcií postáv. Kým v Zabijakovi ide o komorný príbeh, iné jeho hry majú početnejšie obsadenie, sú ešte mystickejšie a tajomnejšie, či sa v nich objavujú intelektuálne kruhy,“ upresňuje dramaturgička Miriam Kičiňová, ktorá potvrdzuje, že Lettsov rukopis je zjavný už v jeho autorskom debute. „Je to v spôsobe kumulovania, rozvíjania a vyvrcholenia zápletky. Letts dokáže prekvapovať, odhaľovať a prinášať nečakané zvraty až do konca. Napínavosť a tragický humor. To je Letts.“

Inscenácia hry Tracyho Lettsa Zabijak Joe bude mať slovenskú premiéru 30. marca 2012 o 19.00 na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.