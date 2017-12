Harmonickosť prírody je ako kompozícia obrazu

30. mar 2012 o 17:29 Alexander Balogh

Ako tvorím: Výtvarník Igor Minárik

Len s miernym preháňaním možno povedať, že každý rozhovor s Igorom Minárikom skôr či neskôr aspoň na chvíľu odbočí od výtvarného umenia k jeho povestným turistickým pochodom po okolitých bratislavských kopcoch. „Takú radosť z pozerania sa okolo seba by sme mali zažívať aj pri maľovaní a hádam aj pri pozeraní sa na výsledky toho maľovania,“ hovorí člen Združenia A - R, ktoré sa začalo formovať koncom 70. rokoch z nastupujúcej generácie príslušníkov neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény. A - R je skratkou pre Avance - Retard, vyznačujúce na hodinkách zrýchlenie a spomalenie chodu. „Každý chcel preskúmať nové umelecké územia, a zrazu sa ocitli v prevrátenom svete, kde pocit, že sú vpredu, ich odsúva dozadu,“ vysvetľuje filozof a kunsthistorik Etienne Cornevin. „Ten názov bol vtedy asi aj náznakom, že poslední budú zajtra možno prvými. V čom sa až tak nepomýlili.“

Minárikove výlety už dávno prekročili tisícku, veď do lesa vyráža takmer každý deň. Nechce však, aby to vyznelo, že prekonáva rekordy, hoci práve to sa mu tento týždeň prihodilo. Keď sa v stredu popoludní vrátil z vychádzky, s pobavením zistil, že v tomto turistickom roku, ktorý sa pre neho práve skončil (a nový sa začne opäť 1. apríla), nachodil doteraz najviac, už 1490 kilometrov. „Píšem si prejdené trasy asi dvanásť rokov, predtým som to videl u vzácneho človeka Lacka Hubu, dobrovoľného turistického značkára, a takmer som sa mu za to smial. A keď zomrel, začalo mi to vŕtať v hlave,“ hovorí zaskočený rekordér.

„Zážitok z výletu nespočíva v nejakej konkrétnej prvotnej inšpirácii, ale bohatosť toho všetkého, čo tvorí harmonický celok prírody, je podobná určitej zložitej kompozícii obrazov.“ Tie jeho sú výsledkom dlhého procesu trpezlivého precízneho skladania množstva rovnakých prvkov, až vznikne úplne nový výsledný tvar. Kunsthistorici tomu hovoria metamaľba či maľba o maľbe, k viacerým škatuľkám, kam ho zaraďujú, patrí hlavne tá o skúmaní možností maľby, o analytickej maľbe. Minárik patrí na Slovensku k jej priekopníkom.

Najbližšie predstaví svoju tvorbu v lete v Martinskom múzeu na spoločnej výstave s manželkou, textilnou výtvarníčkou Evou Cisárovou-Minárikovou.