Konečne dobrá detektívka

Divadlo Aréna vracia na javisko klasickú detektívku z pera Agathy Christie Bod nula. Na Slovensku doteraz neuvedený titul prinesie všetko, čo od kvalitného detektívneho príbehu divák očakáva. Premiéra inscenácie hry kráľovnej detektívok v réžii Romana Pol

1. apr 2012 o 16:59 Zdroj: Mariana Jaremková

áka bude 4. apríla 2012.

Bod nula napísala Agatha Christie pôvodne ako literárny príbeh a neskôr ju sama adaptovala do dramatickej podoby spolu s Geraldom Vernerom. Divadlo Aréna zaradilo detektívku, podľa slov prekladateľky a dramaturgičky Zuzany Šajgalíkovej, do svojho repertoáru aj preto, že sa v aktuálnej sezóne na domácich javiskách takmer nehrá. „A pritom je to príležitosť na absolútne čisté žánrové divadlo, ktoré inteligentným spôsobom sprostredkúva únik do inej doby, inej atmosféry, ktorý je veľmi osviežujúci. Nehovoriac o tom, že považovať detektívku za nižší žáner je už dnes prekonané aj v literárnej vede,“ zdôrazňuje Šajgalíková. „Divadlo Aréna má niekoľko dramaturgických línií – jednou z nich sú napr. problémové slovenské témy, ďalšou sú moderné doteraz neuvedené svetové tituly, a podstatnou líniou je aj línia titulov ľahšej múzy. V Aréne sa však snažíme nikdy neskĺznuť k bulváru a prichádzame vždy s kvalitným a originálnym spracovaním. Do tejto línie patrí Agatha Christe.“

Bod nula - vražda

Hra Bod nula nebola doteraz v slovenských divadlách inscenovaná a nepatrí ani k notoricky známym príbehom Agathy Christie. „Na Slovensku sa Agatha Christie hrala dvanásťkrát. Vždy to bolo Desať malých černoškov alebo Pasca na myši, s jedinou výnimkou v martinskom divadle (Nečakaný hosť). Poslednú inscenáciu Agathy Christie urobili v SND – v roku 1999 tu s úspechom uviedli práve Desať malých černoškov. My sme sa rozhodli priniesť slovenským divákom neošúchaný, „nový“ titul od kráľovnej detektívok – Bod nula,“ vysvetľuje výber titulu Šajgalíková. „Pri inscenovaní detektívky je veľmi dôležité, aby nebola notoricky známa, keďže sa očakáva, že divák bude spolu s detektívom hádať, kto je vrah. okrem toho, že spĺňa túto podmienku, je hrou, ktorej vzťahová rovina – jej prepracovanosť, zložitosť a pôsobivosť – by aj bez detektívnej zápletky vystačila na celovečernú drámu.“ Nevile Strange (J. Loj), slávny športovec, prichádza navštíviť lady Tressilianovú (A. Javorková), ktorá ho vychovávala po smrti rodičov. Vezme so sebou svoju krásnu Kay (Z. Kanócz). Do letného sídla však príde aj Nevilova prvá manželka Audrey (E. Sakálová), tajomná žena, ktorá vyzerá, akoby nemala žiadne emócie, a atmosféra začína hustnúť. Kay si privedie svojho priateľa Latimera (B. Deák), ktorý ju už celé roky miluje. A za Audrey zas pricestuje Thomas Royde (M. Kráľ), tichý muž celoživotne zamilovaný do Audrey. Dostávame sa do milostného päťuholníka. V jednu noc dôjde k vražde a ako skonštatuje vrchný inšpektor Battle (M. Mňahončák) s inšpektorom Leachom (T. Palonder), vraždiť musel niekto z domu.

Usilovné šedé bunky

Pre hercov bol náročný najmä verbálny prejav postáv. Prekladateľka Zuzana Šajgalíková sa rozhodla ponechať jazyku jeho špecifiká a nijako ho nemodernizovať. „Je to jazyk, ktorý nám nie je vlastný – spôsob, akým postavy formulujú vety je pre nás nevšedný – význam vety je zreteľný až na jej konci, má svoju košatosť a jazykovú vybrúsenosť, je to často viac komentár, než vyjadrenie postoja (všetko to súvisí s britskou spoločnosťou a jej konvenciami). Ale presne tento typ reči si táto hra vyžaduje a preto som sa rozhodla nenechať postavy hovoriť dnešným jazykom – používajú síce súčasnú lexiku, ale formulujú inak, než sme zvyknutí z dnešnej ulice – v žiadnom prípade to nie je hovorovosť. Herci sa s tým nevyrovnávali najľahšie, ale myslím, že na konci sme našli spoločnú „reč“.“

V Bode nula síce neprichádza riešiť prípad vraždy slávny detektív Hercule Poirot, ale šedé bunky vrchného inšpektora budú pracovať rovnako usilovne. „Agatha Christie prípad zveruje inšpektorovi Battlovi (ktorého pendant môžeme vidieť napr. v inšpektorovi Jappovi zo známeho seriálu), ktorému – ako to už v detektívkach býva – asistuje múdry amatér pán Treves, akýsi príbuzný Poirota. Z hľadiska výstavby detektívnej zápletky sa tu Agatha Christie prejavila ako majsterka svojho žánru – predvádza základné princípy dobrej detektívky: ostrovná situácia, falošné stopy, detektív - amatér, spletité vzťahy, prekvapivé rozuzlenie s dvojitým obratom. Bod nula je výkladná skriňa dobrej klasickej deduktívnej detektívky,“ uzatvára Zuzana Šajgalíková.

Slovenská premiéra inscenácie hry Agathy Christie Bod nula v réžii Romana Poláka bude 4. apríla o 19. 00 v Divadle Aréna.