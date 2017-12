Therapy? dokázali zabaviť aj po rokoch

Na koncert severoírskej rockovej kapely v Bratislave prišli hlavne stredné ročníky.

1. apr 2012 o 18:03 Michal Durdovanský

Napriek tomu, že severoírske trio Therapy? má svoje najväčšie úspechy pravdepodobne už za sebou, podarilo sa mu v sobotu večer prilákať do bratislavského klubu MMC (bývalý Babylon) niekoľko stoviek fanúšikov.

Vekový priemer návštevníkov sa pohyboval okolo tridsiatky. Bol to zaujímavý pohľad – pani v kostýmčeku stála vedľa divoko sa metajúceho šedivého pána, o kúsok ďalej mladší párik v tričkách metalových kapiel.

Zloženie publika teda celkom verne kopírovalo pestrosť hudby severoírskeho tria. Zaznel skočný punk rock v hitovke Nowhere, podladené metalové riffy v Rust, post-punk v Stories, idustriál v Teethgrinder alebo zádumčivý alternatívny rock v Exiles.

Škoda, že skladby z aktuálneho albumu A Brief Crack Of Light nedosahujú kvalitu najslávnejších nahrávok z polovice deväťdesiatych rokov. S výnimkou hitovky Living In The Shadow Of The Terrible Thing naživo vyznievali viac-menej do počtu. Svoj dvadsaťskladbový setlist však mali Therapy? zostavený s citom a až na pár výnimiek rovnomerne mapovali piesne zo svojich trinástich štúdiových albumov.

Zaznela aj pocta skupinám Joy Division a Hüsker Dü v podobe skladieb Isolation a Diane, ktoré popri vyhrotenej If It Kills Me alebo notoricky známej Screamager patrili ku vrcholom večera. Spočiatku nesmelá kapela sa postupne oťukávala s publikom a pri posledných skladbách sa podanie ruky menilo na koncert zanechávajúci spokojný úsmev na tvári. Ťahal ju hlavne vynikajúci bubeník Neil Cooper. O to väčšie prekvapenie nastalo, keď frontman Andy Cairns zahlásil, že Cooper mal ešte pred mesiacom zlomenú ruku. Keď videl niektoré nechápavé tváre v publiku, tak sa ospravedlnil, že rozpráva po anglicky, lebo jeho slovenčina nie je na dobrej úrovni. „Nauč sa po slovensky,“ znela odpoveď z publika.

Každopádne Therapy? dali svojím vystúpením zabudnúť na zle vybrané predkapely. Parafráza na Živé kvety menom Kolowrat sa nehodila k punkovým vyslúžilcom Heretix a aj keď na iných koncertoch by obe kapely mohli zapadnúť, v sobotu to tak nebolo.