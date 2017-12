Čo čítame

Peripetie filmu Extáza od jeho vzniku cez obštrukcie cenzúry až po často kontroverzné prijatie tvoria jednu z kapitol knihy Jiřího Horníčka Gustav Machatý – Touha dělat film.

2. apr 2012 o 0:00 Alexander Balogh

Gustav Machatý – Touha dělat film.

Snímka Extáza z polovice 30. rokov patrí k tým svetoznámym dielam, o ktorých každý vie, no len málokto ich videl. A čo je horšie, aj to, čo vie, sa v prípade Extázy redukuje najmä na fakt, že sa tu prvý raz v oficiálnej československej kinematografii zobrazila ženská nahota.

To je síce čistá pravda, no menej sa už vie, že film bol ocenený v roku 1934 na benátskom festivale a že režisérovi Machatému nešlo o samoúčelnú prezentáciu lacnej erotiky, o čom svedčia aj búrlivé protesty mnohých divákov, ktorí sa, namaškrtení reklamou, nedokázali zmieriť „len“ s umeleckým zobrazením odvážnych scén. Peripetie filmu od jeho vzniku (exteriéry sa nakrúcali na Slovensku) cez obštrukcie cenzúry až po často kontroverzné prijatie aj odbornou kritikou tvoria jednu z kapitol knihy Jiřího Horníčka Gustav Machatý. Touha dělat film (vydavateľstvo Host Brno).

Kapitolu možno kľúčovú, keďže práve Extázou Machatý natrvalo vstúpil do dejín svetovej kinematografie, no autor rovnako dôkladne s obdivuhodnou faktografickou argumentáciou mapuje celé režisérovo dielo i s poukázaním na rozmanité aspekty jeho tvorivého aj osobného života. Významnú rolu v ňom hral aj Machatého pobyt v Hollywoode, no ani v ňom už nezopakoval úspech s Extázou. Navyše, začal tam veľmi nešťastne, keď prijal režisérsky záskok pri filme s Gretou Garbo netušiac, že v Hollywoode práve prebiehal generálny štrajk, čo mu silné americké filmové odbory dlho nevedeli odpustiť.