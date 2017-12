Nové knihy

Natascha Kampuschová: 3096 dní, Colm Toíbín: Prázdno rodiny, Susan Hillová: Žena v černém, Štefan Danko: Od praveku k rokenrolu.

Natascha Kampuschová: 3096 dní

V&S

Presne 3096 dní, čo je takmer osem a pol roka – taký dlhý čas strávila Natascha Kampuschová po únose v nedobrovoľnom zajatí v pivnici na okraji Viedne. Jej utrpenie, ktoré otriaslo celým svetom, sa skončilo v lete 2006, keď sa jej podarilo ujsť. „Teraz sa konečne cítim dostatočne silná, aby som príbeh svojho únosu vyrozprávala,“ píše žena, pre ktorú sa detstvo skončilo, keď mala desať rokov.

Colm Toíbín: Prázdno rodiny

Artforum

Názov najnovšej knihy írskeho autora, ktorý sa preslávil najmä románom Brooklyn (pred tromi rokmi bol v širšej nominácii na najprestížnejšie britské ocenenie Man Booker Prize), by mohol byť aj titulom všetkých poviedok tejto zbierky. Príbehy hrdinov, odohrávajúce sa často ďaleko od vlasti, sú neraz plné smútku, márneho hľadania lásky, šťastia a domova. Vyrovnávania sa s frustrujúcim fenoménom „prázdna rodiny“.

Susan Hillová: Žena v černém

Metafora

Arthur Kipps je začínajúci londýnsky právnik. Jeho šéf ho však pošle vybaviť pohreb a pozostalosť istej dámy, ktorá žila vo vidieckom osamelom dome pri Úhorom močiari. No dom, ktorý je prístupný len za odlivu, ukrýva tajomstvá. Novela Susan Hillovej nie je horor, skôr by chcela byť viktoriánskym románom s tajomstvom a miernou mystikou. Do kín v súčasnosti prichádza aj film inšpirovaný touto knihou.

Štefan Danko: Od praveku k rokenrolu

Ideál

Hudobník, redaktor, dramaturg a producent, scenárista. Štefan Danko ovplyvnil podobu populárnej hudby u nás a napísal o tom knihu. Je to kombinácia mýtov, faktov, osobných príhod a známych mien, ktorá vznikla „z vnútorného popudu vydať svedectvo“. Dozviete sa o našich pionieroch rokenrolu ako Vlado Chvalný, o tom, ako sa rodili platne vo vydavateľstve Opus, či ako Karol Duchoň cestoval na festivaly.