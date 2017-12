Vyhlásili najhorší film roka

Komédia Jack a Jill získala najviac cien pre najhorší film v histórii Zlatých malín. Týka sa to Adama Sandlera, ale aj Ala Pacina.

2. apr 2012 o 17:40 Kristína Kúdelová

Vlani v novembri filmový kritik v The New York Times napísal: „Je mi ľúto, ale musím skonštatovať, že toto je najlepší herecký výkon v podaní Ala Pacina za posledné roky.“ Nehovoril o žiadnom filme, kde by hral Al Pacino veľkú, hlavnú úlohu. Hovoril o komédii Jack a Jill, kde má táto filmová legenda len okrajový štek, ironizuje tam seba samu a svoju kariéru, počas ktorej (boli také časy) vyhrala aj Oscara. Všetko ostatné je v tejto komédii exhibíciou Adama Sandlera a ako sa ukázalo hneď pri premiére, veľmi nevydarenou.

video //www.youtube.com/embed/qHKTXrUnN58

V nedeľu vyhlásili Zlaté maliny, teda ceny za najhoršie filmové výkony. Film Jack a Jill sa stal ich víťazom, zvíťazil vo všetkých desiatich kategóriách (nominácií mal dokonca jedenásť). Také jednoznačné výsledky ešte v doterajšej histórii cien neboli. Rozdeľujú sa už tridsaťdva rokov, na základe hlasovania 650 členov Nadácie Zlatých malín, ktorá spolupracuje s filmovým portálom Rotten Tomatoes. Jack a Hill predbehol v hlasovaní aj Úsvit – prvý diel záverečnej časti ságy Twilight.

Táto komédia má dvoch hrdinov, dvojičky Jacka a Jill. Jill sa nasťahuje k Jackovi bez toho, že by si to Jack želal, a to je zdroj konfliktov. Oboch súrodencov hrá komik Adam Sandler, preto dostal Zlatú malinu aj v kategórii najhorší herec, aj v kategórii najhoršia herečka. Okrem toho „uspel“ aj ako najhorší producent a spoluscenárista.

Keď hovoríme, že tento film zvíťazil vo všetkých kategóriách, znamená to, že cenu má aj Al Pacino, v kategórii herec vo vedľajšej úlohe bol najhorší on. Aj keď napríklad v novinách New York Post skonštatovali, že vo filme dopadol lepšie ako Adam Sandler: „Je to smutné, keď ste komikom a tým najzábavnejším, čo vo vašom filme je, je Al Pacino.“

Zlaté maliny sú tento rok zaslúžené, Jack a Jill nie je ten typ filmu, čo je taký zlý , až je dobrý, čo napríklad platí pre filmy najhoršieho režiséra všetkých čias Eda Wooda. Pritom ho nakrútili podľa Woodovho filmu Glen alebo Glenda – za čo aj má malinu v kategórii najhorší remake.

Zlaté maliny sa zvyknú odovzdávať deň pred Oscarmi, tento rok sa slávnosť posunula. Občas sa stane, že si po ne víťazi prídu (ako napríklad nedávno Sandra Bullock). To však nebol prípad Adama Sandlera, ktorý je dnes už možno zamestnaný prácou na inom filme.