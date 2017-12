Aktuálne výstavy

Vasko Tenev, Farebné sny, Maija Laurinen, Rut Noack v SNG

2. apr 2012 o 17:55 (kul)

Vasko Tenev

V utorok o 17.00 h bude v bratislavskej galérii Michalský dvor vernisáž výstavy Vaska Teneva Abstractions.

Farebné sny

V bratislavskej K. Gallery na Ventúrskej ulici otvoria v utorok o 17.00 h výstavu Kataríny Keményovej Farebné sny.

Maija Laurinen

Výstavu fínskej fotografky Maije Laurinen If and Only If otvoria v utorok o 18.00 h v SODA Gallery v Bratislave na Zámockej ulici.

Rut Noack v SNG

V utorok o 16.00 h bude v SNG na výstave Denisa Lehocká 2012 prednáška nemeckej kunsthistoričky Rut Noack Kto sa bojí Denisy Lehockej?