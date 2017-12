Hrali spolu v Londýne, zahrajú aj v Bratislave

Začalo sa to prosbou o dve skladby na album, vznikla z toho pozvánka na turné.

2. apr 2012 o 18:05 Marian Jaslovský

A po dvoch večeroch v Londýne sa hviezdna americko­slovenská zostava muzikantov predstaví dnes v Bratislave. Basgitarista Juraj Griglák koncertuje s formáciou Poogie Bell Band.

Juraj Griglák hrá so skupinou Marcusa Millera. Ak nesledujete moderný elektrický džez a džezfunk, táto informácia má asi takú vážnosť, ako keby slovenský herec dostal jednu z hlavných úloh vo filme svetoznámeho a rešpektovaného nehollywoodskeho režiséra. Napríklad Jima Jarmuscha. Ako im to spolu znie, môžete sa dnes presvedčiť v bratislavskom Ateliéri Babylon (bývalé divadlo West).

Nepotrebujú Millera

Marcus Miller je velikán basovej gitary, niekdajší producent Milesa Davisa. Jeho niekdajšiu skupinu s neprehliadnuteľným bubeníkom Poogiem Bellom dobre poznáme aj z troch bratislavských koncertov (2003, 2005 a 2007). Momentálne hrá s novou zostavou, s ktorou zhodou okolností v máji vystúpi na Jarných Bratislavských jazzových dňoch.

Poogie Bell patrí medzi najrešpektovanejších bubeníkov, jeho služby už využili David Bowie, Erykah Badu, Al Jarreau, Roberta Flack a další. Podobne pestrý životopis majú trubkár Michael Stewart, saxofonista Keith Anderson a klávesák Bobby Sparks. Hralo sa im spolu tak dobre, že sa rozhodli fungovať ďalej aj bez Millera.

Premenovali sa na Poogie Bell Band a v tejto fáze na nich narazil náš prominentný basgitarista. „V decembri som oslovil Poogieho, aby mi nahral dve skladby na môj druhý sólový album,“ povedal pre SME Griglák. „Súhlasil, a tak som mu poslal muziku. On mi to nahral a poslal naspäť. Asi sa mu to páčilo, lebo mi napísal, aby som vybavil turné, že by si rád so mnou zahral naživo.“

Štyri hviezdičky z piatich

Poogie Bell Band hráva bez basgitary, klávesista Bobby Sparks supluje basu na klávesoch, takže Griglák zapadol úplne organicky. Kapela s ním naplánovala štyri koncerty. Jeden v rakúskom Volkemarkte, dva v známom londýnskom klube Pizza Express. Podľa Grigláka dopadli výborne: „Noviny London Evening Standard uverejnili recenziu renomovaného kritika Jacka Massarika, ktorý ohodnotil koncert štyrmi hviezdičkami z piatich,“ dodáva Griglák.

Dnes to však nebude jeho premiéra po boku známych svetových mien. Vyhľadávaný sprievodný hráč, ktorý pôsobí aj v Slovenskej filharmónii, zažiaril už na džezových dňoch v roku 1985. Slávny Stanley Clarke tam vtedy pozval na pódium basgitaristov, aby si s ním zajamovali. Mladý Griglák sa osmelil a vyslúžil si pochvalu majstra aj ovácie publika.