Nové CD

Iron Maiden: En Vivo!, Paul Weller: Sonik Kicks, Fairy Tale: Loveland.

3. apr 2012 o 15:13 Michal Durdovanský, Oliver Rehák

Iron Maiden: En Vivo!

EMI

Má význam už desiaty živý album v podstate s rovnakými skladbami? Heavymetalové legendy si to môžu dovoliť. Ich vystúpenia si udržujú úroveň,ba čo viac, páni časom zrejú ako víno. En Vivo! je na jednej strane nahrávkou pre zberateľov, no zároveň dokáže zaujať aj niekoho, kto na skupinu narazil prvýkrát.

Paul Weller: Sonik Kicks

Island

Z členov jednej z najzaujímavejších skupín 70. rokov The Jam to najďalej dotiahol Paul Weller. Dokazuje to jeho jedenásty sólový album, ktorý hneď po prvom týždni tróni na čele britského rebríčka. Pozíciu človeka, ktorý má ešte čo povedať, utvrdzujú aj hostia Noel Gallagher a Graham Coxon (Blur).

Fairy Tale: Loveland

Hevhetia

Tretí album prievidzskej pätice prináša svieži mix art a jazz rocku 70. rokov, arabskej melodiky a pop rocku s výborným ženským spevom. Ten má jedinú chybu. Anglické texty, na ktorých počuť, že ich písal a spieval Slovák. Oku ulahodí pekný digipak, uchu skladby ako State of Neurotica alebo Domov ... raj.