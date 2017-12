Pozor: je naozaj krehká

Art Design Project chce do Bratislavy prinášať zahraničných dizajnérov a našich zasa ukazovať vo svete. Začína špecifickou inštaláciou zbierky prestížnej českej galérie Křehký.

3. apr 2012 o 17:55 Jana Németh, Jana Močková

Dvere bratislavskej galérie Space už vedú aj do galérie dizajnu.

„Váza je taký zvláštny objekt – nemusí totiž byť ani celkom funkčná v tom zmysle, že ju človek dennodenne využíva. Je to akýsi totem, ktorý má špeciálne miesto a poslanie. Veď z váz napríklad vieme, ako sa obliekali ľudia v starovekom Grécku, keďže práve vázy dekorovali výjavmi a motívmi svojej doby,“ tvrdí známy český dizajnér Maxim Velčovský.

Na výstave Křehký Stories – Príbehy limitovaných edícií v novootvorenej bratislavskej galérii Art Design Project má svoje Vázy váz. Je však aj autorom návrhu smrekovej konštrukcie, v ktorej je kolekcia predmetov umiestnená.

Staronová adresa

Adresa novej galérie, Velehradská 7, je pre mnohých známa. Sídli tam totiž galéria súčasného umenia Space. Úvodná výstava dizajnu je inštalovaná v rámci jej celého priestoru. Art Design Project však bude podľa slov šéfky Zuzany Rattajovej využívať najmä dva menšie priestory pod schodami a vstupnú miestnosť.

Na jej úpravu si prizvali architekta Martina Jančoka, ktorý spolupracoval aj na interiéri kníhkupectva Alexis, za čo získal cenu Cezar. Jeho zásluhou tam bude fungovať malá kaviareň, knižnica aj štandardný dizajnshop s produktmi domácich a zahraničných dizajnérov.

Z odbornej stránky má na starosti celú koncepciu galérie Viera Kleinová, v júni by mala galéria zastupovať slovenských autorov aj na medzinárodnom festivale art dizajnu Křehký Mikulov. „Pravdepodobne vypíšeme súťaž, aby mohli dizajnéri navrhnúť niečo nové a unikátne,“ hovorí Rattajová, „v budúcnosti im chceme ponúknuť hlavne priestor a zázemie, čo im umožní voľnú tvorbu, ktorú potom budeme zastupovať a prezentovať tu aj v zahraničí.“

Interiér Art Design Project navrhol architekt Martin Jančok, bude v ňom malá kaviareň, knižnica a dizajnshop. FOTO - Paťo Safko.

Príbehy dizajnu

Úvodná výstava je prehliadkou limitovaných sérií známych dizajnérov (Jiří Pelcl, Alfredo Häberli, Bořek Šípek, Klára Šumová a ďalší) vyrobených špeciálne pre galériu Křehký. Dopĺňa ich nová séria váz Gajdoš od slovenského autora Tomáša Krála spájajúca keramiku, sklo a drôt, ktorá vznikla priamo pre výstavu.

„Janu Zielinsku a Jirku Maceka, ktorí tvoria galériu Křehký, poznám už viac ako desať rokov,“ hovorí Velčovský. „K dizajnu majú celkom iný prístup než klasickí výrobcovia. Všetky predmety spája okrem toho, že sú nevyrobiteľné sériovo, aj akási filozofia – dôležitý je ich príbeh, a to, prečo vznikli.“

Svoje Vázy váz vytvoril použitím rôznych iných váz, napríklad tej, čo vidno na cintorínoch, ale použil aj pivný pollitrový krígeľ. Postavil ich do kruhu a urobil odliatok vzniknutého medzipriestoru. „Chcel som tým povedať, že ani váza by nemohla vzniknúť bez váz, ktoré navrhli moji predchodcovia, je to teda pocta dizajnérom a ikonám minulosti. Zároveň je to môj pohľad na dizajn – dizajnér je totiž vždy iba jeden z radu mnohých, ktorý posunie tvar v kontexte svojej doby. Naše diela by nikdy nemohli vzniknúť bez skúseností tých pred nami.“

Kilometer dreva

Drevenú konštrukciu s oknami, v ktorých sú uložené predmety, tiež staval v duchu podobnej myšlienky. „Sú to akési priestory v byte, kde máte čosi položené. Každý má štyri nohy, ako stôl či stolička, no postupne to narastá do výšky a tvorí štruktúry. Dizajnér čosi navrhne, ktosi to kúpi a niekam umiestni, čím trochu zmení pôvodnú myšlienku, potom to možno predá, a takto sa to neustále mení,“ hovorí Velčovský.

Výstava bude v Art Design Projecte otvorená do 15. mája.

Maxim Velčovský: Váza váz, 2008

Váza Váz Maxima Velčovského je strážcom pamäti. Vznikla odliatím priestoru medzi niekoľkými zásadnými vázami minulosti a vďaka nim má z každého pohľadu inú podobu. Svojim nečakaným tvarom nás tak privádza k skúmaniu, rovnako ako umožňuje mať doma každý deň celkom inú vázu.

Daniel Piršč: Panathenai, 2011

Veľký jedálenský servis je nie len veľkou dizajnérskou témou, ale aj poklonou priateľstvu a bohatstvu života. O sprievode borcov na počesť bohyne Atény pri olympijských hrách nazývaných Panateikos je možné povedať presne to isté. V servise Daniela Piršča sa tak konečne obe poklony stretávajú. Krava a prasa sú z Mikulova, kde Daniel žije a pracuje vo svojej manufaktúre.

Súčasťou výstavy sú aj fotografie predmetov od fotografa Salima Issu.

Richard Hutten: Camoufleur, 2011

Štvorváza holandského dizajnéra Richarda Huttena má niekoľko vrstiev, na sebe nesie šesť slov a je plná skrytých významov. Otáčaním jednotlivých váz sa slova skladajú do viet ako napríklad: Milujem ťa navždy. Niektoré vety sú zvláštne, niektoré vtipné. Pokiaľ sa zo súsošia váz vyjme jedna váza, objaví sa na nej skrytý vzor navrhnutý Normanom Wilkinsonom. Príbehy vám vznikajú pred očami.

Klára Šumová: Raňajkový stolček, 2009

Vykladaný smrekový stolík so sklenenými intarziami na miestach pôvodných hrčí je dokonalým výletom na sever Čiech, do kraja lesov a sklární, odkiaľ Klára pochádza. Svetlo dopadajúce na sklenené kamene, kúzlo lesa zachytené v dreve i drobná rytina kvetiny v intarzii dávajú stolíku schopnosť premeniť každé ráno na zázrak.