Niekedy treba staviť aj na menej známe mená

Medzi tohtoročnými finalistami ceny Anasoft litera je viacero prekvapení.

3. apr 2012 o 18:13 Alexander Balogh

BRATISLAVA. Siedmy ročník literárnej ceny Anasoft litera pozná finalistov. Odborná porota v zložení prekladateľ Tomasz Grabiński, literárna vedkyňa Gabriela Magová, literárny vedec Vladimír Petrík, básnik a literárny kritik Michal Rehúš a básnik Ivan Štrpka hodnotila 141 kníh, dve vyradila.

Podľa doplneného štatútu sa cena udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Novinku v štatúte „zúročili“ Hunčík, ktorého román bol preložený z maďarčiny, a Salmela, ktorá svoju knihu napísala vo fínčine.

„Myslím si, že sa nám podarilo vybrať zaujímavé tituly. Najmenej polovica je pre verejnosť prekvapením, pretože to nie sú známi autori. Porota sa zhodla, že ceny by sa nemali orientovať len na zaužívané mená, ale mohli by objavovať niečo nové a progresívne,“ povedal Vladimír Petrík.

Víťaza, ktorý získa desaťtisíc eur, vyhlásia v septembri.

Súčasťou ceny je aj festival Anasoft litera fest od 15. do 19. mája v Bratislave a Stupave. Okrem autorských čítaní finalistov ponúkne koncerty, filmy a program pre stredné školy.