MTV oprášila Unplugged

Hudobná televízia rozbieha ďalšie pokračovanie svojho úspešného projektu. Má ešte dnes šancu zaujať tak ako v 90. rokoch?

5. apr 2012 o 0:00 Oliver Rehák

V histórii MTV Unplugged bolo viacero výnimočných večerov: napríklad koncerty Erica Claptona (za album získal šesť Grammy), Nirvany či skupiny Alice in Chains, ktorá odohrala jedno z posledných vystúpení v pôvodnej zostave. MTV verí, že zoznam sa ešte roz(Zdroj: MTV.COM)

V nedeľu večer MTV naštartuje nové pokračovanie populárnych netradičných koncertov.

Bol to jednoduchý nápad: zavoláme do televízneho štúdia muzikantov a necháme ich hrať pesničky v akustickej podobe. Fungoval skvele. Séria Unplugged od roku 1989 priniesla vyše sto koncertov a viacero výnimočných večerov. V posledných rokoch sa v MTV objavovala len sporadicky, no teraz sa to má zmeniť.

Tu sa ukáže, kto čo dokáže

Televízia si naplánovala osem vystúpení. Prvé uvidíte už najbližšiu nedeľu, postarala sa oň mladá britská speváčka Florence Welch. Podobne ako v minulosti, bude to niečo špeciálne – jej skupina sa rozrástla o harfistku, sláčiky a desaťčlenný gospelový zbor. A ako hosť sa v newyorskej synagóge objavil aj Josh Homme (Queens of the Stone Age), ktorý si s ňou zaspieval dueto Jackson preslávené Johnnym Cashom a jeho manželkou.

Podľa šéfa MTV Vana Tofflera stanica čelí veľkému tlaku a záujmu vydavateľov aj hudobníkov. Unplugged koncerty sa totiž dobre predávajú a ide o špeciálnu výzvu. Je to test sily pesničiek a muzikálnosti – v intímnej atmosfére a pri akustickom zvuku sa ukáže, kto čo naozaj dokáže.

Čo bude ďalej

Najpamätnejšie momenty v histórii MTV Unplugged sa viažu do prvej polovice 90. rokov. Postarala sa o ne najmä nová generácia na čele s Kurtom Cobainom. Málokto veril, že jeho kapela Nirvana postavená na skreslenej gitare a dunivej rytmike sa dokáže takto úspešne preformátovať, podobne nečakane skvele so španielkami vyzneli aj Alice in Chains či Pearl Jam.

Tie koncerty však boli výnimočné aj vďaka staršej generácii – pre mnohých je napríklad dodnes neprekonaný večer Erica Claptona, ktorý prerobil starý hit Layla a okrem bluesových štandardov vytiahol aj dojímavú baladu Tears in Heaven. Vydarený unplugged skupiny Kiss zase naštartoval jej úspešný návrat v pôvodnej zostave.

Čo v rámci MTV unplugged uvidíte ďalej? Z konkrétnych mien Dierksa Bentleyho a folkové duo Civil Wars, no okrem „stars of tomorrow“ má prísť aj na „today's top artists“. Kedysi to bola exkluzívna vec, otázka je ako vyznie dnes, keď napríklad existuje populárny „taxíkový“ unplugged s názvom Black Cab Sessions a na webe nájdete aj koncerty vo výťahoch a iných bizarných miestach.