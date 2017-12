Titanic, to je ten film od režiséra Avataru

Do kín sa vracia slávny veľkofilm z roku 1997 – v 3D verzii

4. apr 2012 o 16:50 Kristína Kúdelová

Budúcnosťou filmu nie je 3D. Hovorí producent, ktorý do tejto formy prerobil Titanic, veľký hit Jamesa Camerona s Kate Winsletovou a Leonardom DiCapriom.

Producent Titanicu Jon Landau zašiel za výrobcami okuliarov 3D a spýtal sa ich, či by pouvažovali nad tým, ako by sa dali vylepšiť. Keď už divákov od projekcií 3D filmov odstrašujú, aspoň by vraj mohli vyzerať modernejšie a estetickejšie.

Bolo to už v záverečnej fáze osemnásťmiliónového projektu, pri ktorom sa veľký hit z roku 1997 prevádzal do 3D formy a bol to prejav toho, ako známemu perfekcionistovi v Hollywoode, režisérovi Jamesovi Cameronovi záležalo na tom, aby bol výsledok v jeho očiach dokonalý.

Nové okuliare ešte nie sú, aspoň nie na Slovensku, ale Titanic 3D sa už u nás premieta. Sto rokov po tom, čo sa potopil v Atlantiku cestou zo Southamptonu do New Yorku.

Druhý v histórii

Na Titanicu zahynul starý manželský pár, ktorý sa miesto skákania na záchranný čln rozhodol utopiť v objatí. Muž, ktorý na zaplavených chodbách hľadal dcéru a kričal pri tom po česky. Mladý chlapec, ktorému kamarát vyhral cestovný lístok v kartách, a kapitán, ktorý včas nezbadal, že loď narazí do ľadovca.

Viac konkrétnych obetí možno diváci vo filmovej verzii potopenia nevnímali, pretože v prvom pláne videli romancu medzi Jackom a Rose. Predsa sa však Cameron snažil postaviť Titanic aj ako rozprávanie o osobnej slobode medzi spoločenskými konvenciami, o nevyspytateľnosti života a veľkej tragédii.

Z filmu zostalo niekoľko ikonických obrazov – nepatria medzi ne len scény na prove Titanicu a Jackov výkrik, že je kráľom sveta, ale napríklad aj pohľad Rose, ktorá dvíha hlavu a spod klobúka sa díva, aká vysoká je loď, o ktorej sa pyšne hovorí, že sa nepotopí. Dostal jedenásť Oscarov a mal štrnásť nominácií, a z Kate Winslet a Lea DiCapria sa stala dvojica, ktorú sa producenti možno až boja vo filmoch obnoviť.

Najmä to však bol film určený a projektovaný pre široké publikum, a tak aj skončil. Dodnes je druhým najziskovejším filmom v histórii.

Digitálne časy

James Cameron nebol len režisérom, ale aj scenáristom, spolustrihačom a producentom filmu. Dozeral na rekonštrukciu lode, realizmus vo veľkom aj v malom. Raz spomínal, že auto, v ktorom nakrútil milostnú scénu medzi Jackom a Rose, sa na Titanicu viezlo tiež. Bol to Renault poistený na 2500 dolárov, ktoré potom majiteľ aj dostal.

Lenže, rok 1997 nebol ešte rokom digitálnych čias a módy 3D. Preto – hoci aj on na Oscaroch tvrdil, že je kráľom sveta – jeho ambicióznosť zostala neuspokojená. A preto dnes ide Titanic 3D do kín.

Cameron najprv zdigitalizoval filmový master (digitálny vtedy nevyrobili), odstránil hluk a špinky, a potom šesťdesiat týždňov pridával filmu tretiu dimenziu. Respektíve, dopĺňal obrazovú informáciu, ktorá v ňom chýbala. Od čias prvej premiéry Titanicu sa stal expertom na 3D tak, ako je George Lucas expertom na digitálne efekty. Zarába na prenajímaní kamier, ktoré vyvíjal a použil pri nakrúcaní Avataru. A s ním zarobil ešte viac ako s Titanicom.

Veď sa aj v traileri na nový Titanic 3D píše: „Od režiséra filmu Avatar.“

Včera a zajtra

Na obsahu filmu sa nezmenilo nič, Titanic treba rešpektovať ako produkt svojej doby, hovorí Cameron vo videu na Facebooku. Aj tak ho, myslí si, budú ľudia vnímať inak. „Tí, čo ho videli pred pätnástimi rokmi, už vyrástli. Zrejme sa oženili a povydávali, majú deti. Ak v tínedžerskom veku vnímali romantickú podobu lásky, dnes možno budú rozmýšľať nad osudom a nad tým, čo jeden človek môže znamenať pre druhého.“ A 3D má pri tom zintenzívniť emócie.

Producent Jon Landau pritom vraví, že 3D nie je budúcnosťou filmu. Dnes dvadsaťštyri filmových políčok tvorí jednu sekundu obrazu, on si myslí, že treba prejsť na 48 políčok za sekundu. To by obraz zjasnilo a zostrilo, pocit z reality by bol silnejší. Peter Jackson vraj tak chystá Hobbita.