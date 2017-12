Filmové premiéry

Tento týždeň idú do našich kín filmy: Titanic 3D, Snehulienka, Prci, prci, prcičky: Stretávka, Lurdy, Le Havre.

Titanic 3D

Titanic, (USA 1997/2012), 194 minút

Scenár, réžia, produkcia: James Cameron. Kamera: Russell Carpenter. Strih: Conrad Buff, James Cameron, Richard A. Harris. Hudba: James Horner. Účinkujú: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Bill Paxton, Gloria Stuart, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, James Cameron a ďalší.

Premiéra 5. apríla 2012

Ak by sa druhý najúspešnejší film v dejinách chcel opäť dostať na prvú priečku rebríčka, musel by ešte utŕžiť na vstupnom do svetových kín viac než 946,1 milióna dolárov. Taký rozdiel totiž delí Avatar od Titanicu. Autor oboch – scenárista, režisér a producent James Cameron využíva sté výročie katastrofy Titanicu na obnovenú premiéru svojho veľkofilmu z roku 1997 a sľubuje, že s obrazom v 3D to bude nový zážitok. Neuspokojil sa totiž len s prostým prepočítaním 2D do 3D, ale celý film digitálne remasteroval a niektoré scény doslova rekonštruoval. Za 18 miliónov dolárov, ktoré si procedúra vyžiadala, by iní režiséri nakrútili nový film. Spolu s 3D vznikli aj noví kópie 2D a 2D pre veľkoformátové kiná IMAX.

Snehulienka

Mirrror Mirrorr, (USA 2012), 106 minút

Scenár: Melissa Wallack, Jason Keller. Réžia: Tarsem Singh. Kamera: Brendan Galvin. Strih: Robert Duffy, Nick Moore. Hudba: Alan Menken. Účinkujú: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer, Sean Bean, Nathan Lane, Mare Winningham, Michael Lerner, Robert Emms, Martin Klebba, Danny Woodburn a ďalší.

Premiéra 5. apríla 2012

Hollywoodski producenti nechali klasickú rozprávku bratov Grimmovcov prebaliť do moderného obalu. Najali si na to režiséra indického pôvodu Tarsema Singha (Cela, Pád, Vojna bohov), poskytli mu sto miliónov dolárov a hercov ako Julia Roberts, Lily Collins či Sean Bean. Vznikla veľkolepá výpravná atrakcia s drahými kostýmami, stavbami a rekvizitami, ktorá počas premiérového víkendu vo svetových kinách utŕžila nielen 30 miliónov dolárov, ale aj záplavu výčitiek od filmových kritikov. V máji sa do kín chystá ďalšia adaptácia známej rozprávky, tentoraz pod názvom Snow White and the Huntsman.

Prci, prci, prcičky: Stretávka

American Pie: Reunion, (USA 2012), 113 minút

Scenár: Adam Herz, Jon Hurwitz. Hayden Schlossberg. Réžia: John Hurwitz, Hayden Schlossberg. Kamera: Daryn Okada. Strih: Jeff Betancourt. Hudba: Lyle Workman. Účinkujú: Alyson Hannigan, Seann William Scott, Mena Suvari, Jason Biggs, Katrina Bowden, Tara Reid, Shannon Elizabeth, Chris Klein, Jennifer Coolidge, Eugene Levy, Chris Owen a ďalší.

Premiéra 5. apríla 2012

Už ôsmy raz sa na plátna kín valia hrdinovia, ktorých sa v roku 1999 spoznali ako bujarých stredoškolákov, masturbujúcich do čerstvo upečených amerických koláčov. Lacné, zato dobre zarábajúce vulgárne mládežnícke komédie sa stali fenoménom americkej popkultúry. Nový film so starými známymi režírovala dvojica John Hurwitz – Hayden Schlossberg, ktorá sa preslávila komédiou Zahulíme, uvidíme 2. Z niekdajších dorastencov sú tridsiatnici a pokúša sa o nich kríza stredného veku.A keď sa to divákom bude páčiť, určite sa raz dočkáme aj filmového vystrájania rozjarených starčekov a stareniek z domova dôchodcov.

Lurdy

Lourdes, (Rakúsko-Francúzsko-Nemecko 2009), 96 minút

Scenár a réžia: Jessica Hausner. Kamera: Martin Gschlacht. Strih: Karina Ressler. Účinkujú: Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini, Elina Löwensohn, Gilette Barbier, Gerhard Liebmann, Katharina Flicker, Heidi Baratta, Orsolya Tóth a ďalší.

Premiéra 5. apríla 2012

V roku 2009 publikum benátskeho filmového festivalu priaznivo prijalo film rakúskej režisérky Jessiky Hausner o mladej Christine, pripútanej na vozík, ktorá si kráti čas púťami na posvätné miesta, hoci neverí na zázraky. Tým prekvapenejšia je, keď sa jej v Lurdoch stav výrazne zlepší. Film je intímnou osobnou psychologickou drámou, ale zároveň aj neľútostným pohľadom na biznis s vierou a nádejou. Sylvie Testud dostala za výkon v hlavnej role Európsku filmovú cenu. Sestričku Mariu stvárnila Léa Seydoux, v mnohých vedľajších úlohách účinkujú skutoční pútnici.

Le Havre

Le Havre, (Fínsko-Francúzsko-Nemecko 2011), 93 minút

Scenár a réžia: Aki Kaurismäki. Kamera: Timo Salminen. Strih: Timo Linnasalo. Účinkujú: André Wilms, Jean-Pierre Darroussin, Kati Outinen, Blondin Miguel, Elina Salo, Evelyne Didi, Pierre Étaix, Jean-Pierre Léaud, Laïka a ďalší.

Premiéra 5. apríla 2012

Fínsky režisér Aki Kaurismäki vo svojej najnovšej tragikomédii v štýle film noir, ocenej vlani aj na festivale v Cannes, zablúdil do francúzskeho prístavného mesta Le Havre. Tam žije s milovanou ženou Marcel Marx, nadaný muž, ktorý zahodil literárne ambície a živí sa ako čistič topánok. Keď ho osud zblíži s trinásťročným utečencom z Afriky, nájde sebe vlastnosti i schopnosti, na ktoré dávno zabudol alebo o nich ani netušil. Súčasťou predstavenia je slovenský krátky animovaný film Posledný autobus (2011, r. Martin Snopek, Ivana Laučíková).