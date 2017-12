Virtuálnej galérii Google sa darí

Po roku od premiéry si vďaka projektu Google Art už môžete pozrieť diela stopäťdesiatich galérií po celom svete.

4. apr 2012 o 17:49 Jana Németh, Jana Močková

„Toto je druhý stupeň pohľadu na to, ako budú múzeá využívať internet,“ hovoril vlani začiatkom februára Nicolas Serota, šéf prestížnej britskej galérie Tate. Spolu so šestnástimi ďalšími galériami sa Tate zapojila do projektu spoločnosti Google.

Ten umožnil prakticky akémukoľvek užívateľovi internetu prezeranie hodnotných zbierok umenia, ale aj virtuálne pohybovanie sa v ich priestoroch pomocou technológie Google street view. „Pred desiatimi rokmi sme boli pohltení možnosťou dať na internet tisícky objektov, teraz nás zaujíma, ako sa dostať do hĺbky k ich lepšiemu porozumeniu,“ hovoril nadšene Serota pre denník Guardian.

video //www.youtube.com/embed/4ZdCByYeNRU

Prešiel rok a zdá sa, že Google Art Project je úspešný. Tento týždeň rozšíril svoje pokrytie, pribudlo mu lepšie užívateľské rozhranie, možnosť tvoriť si vlastné galérie aj lepšie vyhľadávanie v databáze diel podľa mena autora, druhu či obdobia, v ktorom vznikli.

V súčasnosti už Google Art Project pokrýva stopäťdesiat múzeí v štyridsiatich krajinách sveta. Jedným z jazykov menu je čeština a naši susedia majú zastúpenie aj v podobe zbierky Národnej galérie v Prahe či múzea Kampa. Slovensko v databáze zatiaľ nie je.

V štartovacej verzii ponúkla virtuálna galéria približne tisícku objektov, teraz je ich viac než tridsaťtisíc. Takmer päťdesiatku galérií si pritom môžete pozrieť vďaka technológii Google Street View, podobne ako ulice veľkomiest. Veľmi vysoké rozlíšenie (tisíckrát vyššie, než umožňuje priemerný digitálny fotoaparát) ponúka výnimočne detailný pohľad na niektoré z najcennejších diel. V zozname galérií nájdete Louvre, amsterdamské Rijksmuseum, galériu Uffizi vo Florencii či petrohradskú Ermitáž, ale aj Biely dom.

„Už to nie je iba o indických študentoch, ktorí chceli navštíviť Metropolitné múzeum v New Yorku. Teraz je to aj o amerických študentoch, ktorí chcú navštíviť Národnú galériu moderného umenia v Dillí,“ hovoril o rozvoji projektu jeho šéf Amit Snood. Nápad na virtuálnu galériu svetového rozmeru vznikol v rámci takzvaného 20 % Projects, ktorý umožnil zamestnancom Googlu vyčleniť si pätinu pracovného času a venovať sa počas nej inováciám.