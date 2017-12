Ako vzniká hit: Rivers of Babylon

Úryvok z knihy

Pochmúrny dvor hotela Ambassador a nedostatok verejných hajzľov vždy inšpirovali okoloidúcich s plnými útrobami vyprázdniť sa práve tu. Donáth proti nim bojoval, nenávidel ich. Mal ich rozdelených na dve skupiny. Na močičov a na sráčov. Močiči boli pre starca menej nebezpečnou skupinou ako sráči. Moč sa zväčša vyparil, ostal po ňom len prenikavý zápach. Sráči však po sebe zanechávali hmatateľný a neraz i veľmi hmotný artefakt, a to privádzalo Donátha do zúrivosti. Neraz spolu s Ráczom striehli za plechovými dverami kotolne a zízajúc kľúčovou dierkou, čakali na okamih, kedy sráč so spustenými nohavicami začne svoje dielo. Hneď ako sa artefakt zdal byť dokončený, vyletel Rácz vyzbrojený poriskom od krompáča z dverí a za ním Donáth. Sráč musel holými rukami odpratať ešte teplý artefakt do kontajnera a potom vlastnou košeľou alebo iným kusom šatstva vyčistiť dotyčné miesto. Nie, vodu nemáme! odpovedal starec škodoradostne na obligátnu záverečnú otázku všetkých prichytených a skrotených sráčov.

Autor: Peter Pišťanek