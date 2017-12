Fotka je akousi cestou k Rómom

Na bratislavských uliciach sa najskôr objavili jeho Partizáni, teraz na Hviezdoslavovom námestí v centre vystavuje Rómov ako Beautiful People. Šymon Kliman, fotograf, ktorý roky chodí po rómskych osadách. Fotí v nich tých, čo sa o niečo snažia.

5. apr 2012 o 11:38 Lucia Tkáčiková

Ako vznikal váš projekt Beautiful People, obliekli si Rómovia naozaj to najlepšie, čo mali?

„Bola to moja diplomová práca, za ktorú som získal aj cenu rektora. Všetko to začalo v roku 2008, no v hlave som mal tento nápad už dlhšie. Vnímam totiž, že Rómovia sa stále zobrazujú rovnako, ide o akýsi stereotyp fotenia a ich zobrazenia. Každý, kto príde do rómskej osady, a urobí fotky, tak vyzerajú výborne. Je to, ako keď niekto cestuje do Indie, a fotí. Fotky sú super, ale nie preto, že by boli dobré fotky, ale preto čo na nich je. Je to pre nás tak odlišné, až je to zaujímavé. Ja som chcel preto zobraziť Rómov inak, v inom svetle.“

Ako?

„Tá ich kultúra je krásna, má niečo v sebe. Kedysi to boli hudobníci a žiadna svadba a ani pohreb nemohol byť bez nich. Boli súčasťou tejto spoločnosti.“

Časy sa ale zmenili, Rómovia žijú v osadách, ako reagovali na váš projekt?

„Veľmi dobre, keď som im povedal, že ich chcem ukázať pekných. No cesta k nim mi trvala veľmi dlho. Dostal som sa tam nakoniec cez Asociáciu pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu.“

Nešli ste teda do rómskej osady na vlastnú päsť?

„Nie. Mal som cez agentúru akúsi spojku. Bol som vo viacerých osadách, najviac som však fotil pri Kežmarku. Projekt ešte pokračuje, stále objavujem nových ľudí, nové osady a zábery.

Rómovia si mali obliecť to najlepšie, čo mali. Na fotkách sú aj v svadobnom, to si vybrali?

„Bol som vtedy v jednej osade, kde ešte stále existuje vajda, hoci on to o sebe nevravel. Vajdovia totiž už úplne vymierajú, pre Rómov existoval kedysi len Boh a vajda, dnes je to o peniazoch. Zobral ma k sebe na kávu ako sme šli k nemu do domu, sa otočil a zakričal: „Baby oblečte sa, budeme sa fotiť.“ Keď sme vyšli von v blate odrazu stáli tri nevesty, bolo to neuveriteľné.“

Fotky, ktoré vznikli sú plné farieb, rovnaký je aj interiér, kde ste Rómov fotili. Upravovali ste ho, či je autentický?

„Niekde som to trošku upravil, napríklad, že som zhrnul umelé hrušky a broskyne na hromadu, aby boli v pozadí. Inak je to ale ich interiér, ich záclony, ich tapisérie.“

Koľko fotiek ste urobili?

„Na Hviezdoslavovom námestí je vystavených 18, naportrétoval som ich ale určite cez stovku.“

Boli ste vo viacerých osadách. Udržiavajú si tu ešte svoje tradície, napríklad svoje tradičné jedlá či zvyky?

„Prežívajú, ale degeneruje to. Už veľakrát ani nepoznajú zvyky a jazyk. Keďže im komunizmus zakázal cestovať a segregoval ich, z čoho vznikli tie osady. Napríklad v Košiciach nasťahovali policajtov a Rómov vedľa seba, policajti sa, časom, odsťahovali a vznikol z toho Luník IX. No sú tu aj príklady, že jedno poschodie dali Rómom a zvyšok bielym a tam to funguje.“

Boli ste fotiť aj v Luníku?

„Nie, tam je asi päť vajdov, teda neviem, či sú to vajdovia alebo drogoví díleri. Luník nie je pre mňa až tak veľmi zaujímavý, nie je to tam zďaleka také zlé ako v niektorých osadách, ktoré som videl.“

V čom myslíte?

„Je to neuveriteľné, ako tam dnes žijú. Napríklad osada vo Veľkej Lomnici, tam je jeden jediný vodovod pre celú dedinu, nie je tam kanalizácia, deti chodia po vodu v blate. Starosta tam naviezol štrk a to je všetko. Najsmutnejšie sú na tom tie deti, keď žijú tam, tak to ani nemajú šancu nikam ďalej dotiahnuť. Väčšinou som však fotil tých, čo sa snažia, niečo spraviť, so svojím životom.“

Videli Rómovia potom fotografie, ktoré ste urobili? Ako reagovali?

„Vždy som im fotografie nosil a práve premýšľam, že keď budem robiť publikáciu, či si tam nepridám aj taký sociologický podprojekt, o tom, ako si tie fotky všelijako zaujímavo inštalujú.“

Ako?

„Majú ich rôznym spôsobom zarámované, alebo natlačia do rámu toľko fotiek, koľko sa zmestí. Jedna je vodorovne, druhá horizontálne.“

Sú na to asi hrdí.

„Jasné. Napríklad tú madonu, ktorá je vystavená aj na Hviezdoslavovom námestí, som veľmi chcel fotiť, len ona odmietala. Poslala mi dcéru, no keď videla fotky, tak sa nechala aj ona odfotiť. Fotky boli takou cestou k nim.“

Fotograf Šymon Kliman

FOTO SME - GABRIEL KUCHTA