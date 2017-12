Kam chodíme

Do Viedne sa oplatí vypraviť vždy, teraz môžu byť pre vás dôvodom aj dve výborné výstavy dvoch slávnych mien.

9. apr 2012 o 18:33 Jana Németh, Jana Močková

Do 16. apríla si ešte môžete vo viedenskom Leopolds Museum pozrieť výnimočnú výstavu s názvom Melanchólia a provokácia. Ide o výstavu diel Egona Schieleho, ktorú múzeum usporiadalo pri príležitosti svojho desiateho výročia. Pôvodne mala trvať iba do januára tohto roka, no pre veľký úspech bola predĺžená. Zastúpením diel reflektuje výstava najmä umelcovu ranú tvorbu z rokov 1910 – 1914, keď v nej dominoval silný zmysel pre melanchóliu a akýsi temný smútok, ale tiež fascinácia nezvyčajnými, extatickými kompozíciami.

Nielen diela, ale aj osobnosť maliara Gustava Klimta je divákom vďaka viacerým aktuálnym výstavám vo Viedni oveľa bližšie ako doteraz. Výstava v Leopolds Museum, ktorá potrvá aj počas leta, to má dokonca v názve – Klimt osobne. Uvidíte na nej nielen zbierku jeho najslávnejších obrazov, ale aj približne 400 listov, ktoré poslal svojej partnerke Emilii Flögeovej, či súkromné fotografie. Pre výstavu bolo názorne zrekonštruované aj umelcovo štúdio. V Albertine je zasa vystavená kolekcia Klimtových kresieb, ktoré ukazujú jeho maľby v štádiu príprav, skíc a detailných štúdií pohybu tela a zachytenia atmosféry. Výstavy sa konajú v rámci osláv 150-ročného výročia umelcovho narodenia, pokračovať budú najmä počas leta na rôznych miestach vo Wien Museum, v kaštieli Belvedere a inde.