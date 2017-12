Nepotrebujete komfort, stačí ticho

Viac o projekte

St a nica v stanici

Vlaková stanica v Banskej Štiavnici patrí už takmer tri roky umeniu. „Nefungujeme ako kultúrne centrum, kde je každý piatok a sobotu koncert. Chceme pritiahnuť zaujímavých ľudí, dať im priestor a čas,“ hovorí o projekte Banská St a nica Zuzana Bodnárová zo združenia Štokovec. Dlho sa oň starali s výtvarníkom Svätoplukom Mikytom sami. „Žili sme tým totálne nadoraz, o St a nici sme hovorili v obývačke, v kuchyni, vo vlaku aj v spálni,“ spomína Bodnárová. St a nica sa orientuje najmä na workshopy, sympóziá, dielne a rezidencie. A stále predáva lístky na vlak, podobne ako Stanica Záriečie v Žiline. Ponúka krátkodobé aj dlhšie pobyty, jedným z programov je napríklad možnosť cestovať vlakom zadarmo, aklimatizačný pobyt pre čerstvých absolventov umeleckých škôl alebo trojmesačný pobyt s podporou Visegrádskeho fondu.

Podľa Bodnárovej špecifickosť St a nice súvisí najmä s intimitou prostredia. „Našich rezidentov pozývame do našej kuchyne, ktorá je priamo na stanici,“ hovorí. „Napríklad v lete sa u nás zrazu ocitli poľský kurátor a maďarský umelec, česká teoretička, sedeli sme tam my so Svätoplukom a Peter Puklus. A vraveli sme si – toto je Visegrád, za týmto kuchynským stolom.“